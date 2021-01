Grand sentier Picos de Europa

Le Grand Sentier Picos de Europa (GTPE) démarre cette 2021 avec une grande force, car, en seulement 24 heures, les 1200 numéros que l’organisation du prestigieux test a emportés, avec un départ à Benia de Onís, prévu pour le le 26 juin prochain. «Notre idée est d’attendre avril ou mai pour rouvrir les inscriptions et atteindre 2 000 coureurs, ce qui serait le nombre maximum que nous pourrions soutenir à Benia pour des raisons de logistique et d’espace. Tout dépendra de l’évolution de la pandémie », a commenté Rubén González Rodrigo hier 1er janvier.

L’ouverture des inscriptions a eu lieu le 30 décembre et, après une journée, le quota de 1 200 participants a été atteint. «Évidemment, nous recevons d’innombrables courriels demandant plus de places, mais pour l’instant nous préférons être prudents et ne pas mettre plus de monde. Nous avons détecté dernièrement que le test aurait un très bon accueil en raison des commentaires qui nous parvenaient ainsi que d’autres. L’année dernière également, nous avions vérifié que l’inscription 2020 atteindrait 2 000 coureurs, ce qui cette année serait similaire voire meilleur », a-t-il souligné.

Bien qu’en 2020, elle n’ait pas pu être célébrée en raison de l’incertitude due à la pandémie de Covid-19 et qu’elle a été reportée à une autre date, la réalité est que cette nouvelle année 2021 devrait être un peu plus optimiste et n’empêche pas, comme l’an dernier, une nouvelle suspension du test. «Cette course a une très bonne chose dans son esprit. Il est totalement dédié au coureur populaire et les gens aiment beaucoup ça. De plus, tout le conseil d’Onis tourne de façon spectaculaire, chaque année, nous avons plus de bénévoles qui veulent faire partie de la course », a déclaré Rubén. Le test a la collaboration de LA NUEVA ESPAÑA.

Les participants au test dit «reine», le Grand Sentier des Picos de Europa, ont une heure de départ prévue à 6h00 du matin, à Benia de Onís, pour entrer dans le Parc National des Picos de Europa, visiter des lieux d’une beauté singulière tels que les ports d’Onís, La Molina et Pandescura, Riu Casañu, la bergerie de Belbin, Canal de Culiembru, Ruta del Cares, Canal de Trea, Jultayu (1895 mètres), Vega de Ario ou Lagos de Covadonga, avant arriver au but, situé dans la ville de Benia, chef-lieu du conseil d’Onis. Il se compose de 70 kilomètres d’itinéraire et de 5 300 mètres de dénivelé positif.

De même, trois autres courses qui composent le format seront élucidées: 35 kilomètres, 22 et 10. L’organisation du test sera en charge du CD Gran Trail, en collaboration avec la Mairie d’Onis, une institution qui a misé fortement dès le premier jour avec ce grand événement sportif, l’un des plus attrayants de ceux qui se déroulent dans le sud-est des Asturies.