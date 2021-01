Carlos Sainz il cherche toujours la rentrée sur le Dakar. Le coureur madrilène a terminé en deuxième position dans une huitième étape qui a pris Al-Attiyah et dans lequel il a coupé le leader de deux minutes et demie, Peterhansel, qui a 38 minutes dans le général. Le Madrilène a du mal à faire le miracle mais il reste encore cinq jours avant la fin du test et dans le désert, tout peut arriver.

Carlos Sainz affronté la huitième étape de Rallye Dakar 41 minutes du leader Peterhansel et avec le sentiment que le miracle était possible cinq jours avant la fin du test moteur le plus difficile au monde. Et cette année encore. Le cavalier madrilène, après une étape désastreuse au cours de laquelle le navigateur a échoué et perdu plus d’une demi-heure, accumule une semaine de voyage à travers le désert à la recherche d’un retour impossible. Sa victoire dans cette édition du Rallye Dakar Cela semble être une utopie, mais avec Carlos Sainz Rien n’est impossible.

Alors Carlos Sainz Il a fait face aux plus de 300 kilomètres de l’étape 8 se terminant à Neom avec le besoin urgent de réduire le temps pour Peterhansel et Al-Attiyah. Le chef a ouvert la voie et c’était une occasion parfaite pour ses poursuivants de le griffer pendant un certain temps. Ainsi en passant par le kilomètre 307, alors qu’il en restait un peu moins de 70 pour la fin de l’étape, les Qatariens ont dominé l’épreuve, prenant plus de deux minutes du Français et Carlos Sainz Cela a pris exactement 1 minute et 47 secondes. Quelque chose était quelque chose.

Enfin, il a mis deux minutes et demie pour Peterhansel et Al-Attiyah, a fini par monter sur scène. Désormais, le Madrilène a un peu plus de 38 minutes de retard sur le leader et continuera à chercher un miracle dans les prochains jours. L’histoire du Dakar nous a appris que tout peut arriver dans le désert. Et oui, Carlos Sainz est impliqué encore plus.

🚗 Voitures – Étape 8 🏁 🏆 @AlAttiyahN

🥈 @CSainz_oficial +00: 00: 52

🥉 @s_peterhansel +00: 03: 03 # Dakar2021 pic.twitter.com/Hgij2KGaIz – DAKAR RALLY (@dakar) 11 janvier 2021

Cornejo est plus leader et Barreda ne recule pas

Nacho Cornejo est plus leader du Dakar en moto après avoir pris la huitième étape et mis plus d’une minute à un Prix ​​Toby qui a couru la majorité de l’étape avec une roue endommagée. A ce stade, Joan Barreda a cédé plus de cinq minutes avec le leader qui a terminé sixième et est désormais à 16 minutes du classement général. Il est difficile pour les Espagnols de faire le miracle.