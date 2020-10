Mis à jour le 31/10/2020 à 13 h 03

Les défis visuels vous permettront d’aiguiser votre perception et de résoudre les problèmes avec plus de jugement. Un utilisateur de Facebook a partagé le défi visuel et le test psychologique suivants dans lesquels une image composée de nombres superposés les uns sur les autres est affichée. Le message a recueilli plus de 19 000 commentaires, 26 000 réactions et plus de 222 000 partages à ce jour.

Ce défi est devenu populaire sur les réseaux sociaux et a permis d’obtenir de très bonnes interactions sur Internet, étant partagé par plusieurs profils, certainement un défi qui teste notre capacité visuelle.

Certains utilisateurs ont eu la tâche de résoudre ce test ou ce défi viral en trouvant plus de 6 nombres. Maintenant, prenez votre temps, regardez attentivement l’image et essayez de la résoudre sans voir les réponses qui ont été détaillées ci-dessous. Combien de nombres voyez-vous dans l’image?

Test de défi viral: combien de nombres voyez-vous dans l’image?

Réponse au test ou défi visuel des nombres surexposés

Si vous avez réussi à percevoir ou à identifier 4 nombres: 6, 4, 8 et 9, on vous dit que ce n’est pas mal, mais il y a encore plus de nombres à identifier. Et c’est que seulement 10% des personnes parviennent à percevoir les 9 chiffres de l’image. Nous allons vous montrer ci-dessous.

Numéro 1:

Numéro 1:

Numéro 2:

Numéro 2:

Numéro 3:

Numéro 3:

Numéro 4:

Numéro 4:

Numéro 5:

Numéro 5:

Numéro 6:

Numéro 6:

Numéro 7:

Numéro 7:

Numéro 8:

Numéro 8:

Numéro 9:

Numéro 9:

