Est-ce peut-être le défi viral le plus dur qu’Internet ait jamais vu. Ce défi, également connu sous le nom de «puzzle du poisson», a été impossible à résoudre par 98% des utilisateurs qui ont essayé de trouver la bonne réponse. Faites attention et ce n’est qu’ainsi que vous trouverez la solution.

Il n’y a aucune preuve que la paternité appartient au scientifique renommé, mais le puzzle porte son nom car il a été présenté comme un défi pour l’esprit. Alors allez-y, prenez un crayon et du papier, et prenez votre temps car trouver la solution demande beaucoup de patience.

L’énigme d’Einstein

«Il y a 3 maisons, chacune peinte d’une couleur différente. Une personne de nationalité différente vit dans chaque maison. Ces 5 propriétaires boivent une certaine boisson, fument une marque particulière de cigarettes et ont un certain animal de compagnie. Aucun propriétaire n’a le même animal de compagnie, ni ne fume le même cigare ni ne boit la même boisson. La question est: à qui appartient ce poisson?

Afin que vous puissiez trouver la réponse à cette énigme virale, nous vous laissons quelques indices:

– Les Britanniques vivent dans la maison rouge.

– Les Suisses ont des chiens comme animaux de compagnie.

– Le Danois boit du thé.

– La maison verte est à gauche de la maison blanche.

– Le propriétaire de la serre boit du café.

– La personne qui fume le Pall Mall a des oiseaux.

– Le propriétaire de la maison jaune fume Dunhill.

– L’homme qui vit dans la maison du centre boit du lait.

– Le Norvégien vit dans la première maison.

– L’homme qui fume des Blends vit à côté de celui qui a des chats.

– L’homme qui a des chevaux habite à côté de celui qui fume Dunhill.

– L’homme qui fume BlueMaster boit de la bière.

– L’Allemand fume Prince.

– Le Norvégien habite à côté de la maison bleue.

– L’homme qui fume des Blends a un voisin qui boit de l’eau.

Réponse d’énigme

Pour trouver la réponse, vous devez utiliser un crayon et du papier et ordonner chacune des phrases. Faites un tableau avec chacune des cinq maisons et catégories, de cette façon, vous pouvez remplir les informations et déterminer exactement à qui appartient le poisson.

Si vous avez abandonné, vous faites malheureusement partie de ces 98% d’utilisateurs qui n’ont pas pu trouver la réponse. C’est pourquoi les lignes ci-dessous nous vous laissons la solution de ce roman défi viral surnommé l’énigme de Albert Einstein. L’homme de nationalité allemande possède le poisson.

Vous trouverez ici la réponse à la soi-disant «énigme d’Albert Einstein». | Photo: TicBeat

