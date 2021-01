2021 est arrivé chargé de différents tests psychologiques qui sont rapidement devenus viraux sur les réseaux sociaux. Nombreux sont les utilisateurs qui n’arrêtent pas de partager ces tests de personnalité capables de révéler des aspects de notre manière d’être. Comme celui que nous vous montrerons dans cette note qui présente le célèbre tableau peint par Léonard de Vinci: «La Gioconda (Mona Lisa)» mais qui cache quelque chose qui n’est pas facile à voir à l’œil nu.

Que dois-tu faire? Eh bien, dans ce test psychologique, tout ce que vous avez à faire est de répondre honnêtement à cette question: qu’avez-vous vu en premier? À première vue, vous pouvez voir la femme peinte par Da Vinci, mais si vous regardez de près de nombreux autres éléments tels que des animaux et même d’autres visages humains.

Maintenant, répondez: quelle est la première chose que vous avez vue sur l’image? En fonction de votre réponse, vous découvrirez ce que cache votre personnalité. Les lignes ci-dessous vous laissent la signification de chaque élément que vous avez su distinguer.

Que voyez-vous dans l’image? Votre réponse révélera quelque chose de caché sur votre personnalité. | Photo: Radio Mitre

Si vous n’avez vu que La Gioconda, vous vous considérez comme une personne curieuse et agitée, qui aime les nouvelles aventures et passe rarement inaperçue. En revanche, si vous parvenez à voir le chien, vous vous identifiez à un individu fidèle, qui donne tout pour ses proches et ne supporte pas de voir les gens souffrir.

D’un autre côté, si vous avez aperçu les visages des gens dans le tableau, sachez que vous êtes un être humain méticuleux et extrêmement perfectionniste, qui ne perd de vue aucun détail et cherche à être le meilleur en tout. Enfin, et en ce qui concerne la présence du chat, vous vous reconnaissez comme quelqu’un avec un esprit ouvert, qui respecte l’opinion des autres et est convaincu que les gens peuvent changer et être meilleurs.

