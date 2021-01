Tu aimes les défis viraux? Tu as du temps libre? Si votre réponse à ces questions est “Oui”, parfait, cette note est pour vous. Nous présentons ici un défi qui est de donner le temps Facebook et sur d’autres réseaux sociaux. En quoi consiste? Vous devez trouver 2 chats différents des autres dans une illustration. Tu peux le faire?

L’image que nous vous présentons a été créée par Actualités Televisa, qui l’a publié sur son site Internet, exactement le 29 octobre 2020. Comme vous pouvez le constater, il circule sur Internet depuis longtemps; cependant, peu de personnes ont réussi le test visuel.

IMAGE COMPLÈTE

Trouvez les 2 chats différents des autres dans l’illustration. (Photo: Noticieros Televisa)

Le niveau de difficulté de ce défi viral est impressionnant. À première vue, tous les félins de l’illustration se ressemblent, mais si vous portez une attention particulière aux détails, vous vous rendrez compte que ce n’est pas le cas. En ce sens, la patience doit être de votre côté.

Des milliers d’utilisateurs des États-Unis, du Mexique et d’Espagne ont déjà osé ​​participer à ce défi, il ne manque que vous. Cela dit, ne perdez plus de temps et rejoignez le test visuel qui est à la mode. Si vous l’aimez beaucoup, n’oubliez pas que vous pouvez le partager avec votre famille et vos amis.

SOLUTION DU DÉFI VIRAL

Voici les 2 chats différents des autres. (Photo: Noticieros Televisa)

