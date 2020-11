Les tests psychologiques sont devenus le contenu le plus partagé et viralisé sur les réseaux sociaux, déplaçant ainsi les complexes défis viraux de Facebook. Beaucoup de ces tests sont capables de révéler des aspects de notre personnalité et d’autres même des détails cachés sur nous-mêmes. Nous vous apportons donc ce test qui est capable de révéler si vous avez une intelligence analytique ou intuitive.

Regardez attentivement l’image suivante que nous vous montrerons ci-dessous et qui, apparemment, est composée de plusieurs éléments, mais vous devez en choisir un, en particulier le premier que vous avez vu. Rappelez-vous que sous l’illustration, nous allons révéler ce que signifie chaque figure qui apparaît dans ce test psychologique. Sans plus tarder, répondez: que voyez-vous en premier?

Regardez l’image et répondez: qu’avez-vous vu en premier? Votre réponse vous dira si votre intelligence est analytique ou intuitive. | Photo: iProfesional

Si tu voyais le visage d’une fille

Si vous avez d’abord vu le visage d’une femme, vous avez certainement un esprit intuitif. En général, vous sentez que vous savez quoi faire, bien que souvent vous ne puissiez même pas l’expliquer. Il n’est pas difficile pour vous d’agir, même si parfois, bien sûr, vous pouvez rencontrer les inconvénients naturels de ne pas avoir tout prévu. Mais vous vous en fichez, car si un jour vous vous trompez de chemin, vous savez que vous pouvez revenir. Vous vous laissez guider par ce que vous ressentez, même lorsque les choses semblent n’avoir aucune explication logique. C’est pourquoi ceux qui vous voient de l’extérieur ne vous comprennent souvent pas. Comment atterrissez-vous toujours sur vos pieds? En fin de compte, même de la manière la plus improbable, vous parvenez à trouver des solutions à tout.

Si vous avez vu pour la première fois un vase avec des fleurs

Si ce que vous avez vu en premier était un vase de fleurs, cela signifie que vous avez un esprit analytique. Vous vous souciez beaucoup d’avoir le contrôle sur les choses, et c’est pourquoi, souvent, il vous est difficile de prendre des décisions. Vous ne faites pas confiance à l’instinct, et c’est pourquoi vous essayez d’être très détaillé. Cela garantit que vous obtenez toujours les résultats escomptés et que les choses autour de vous semblent n’avoir aucun problème. Le vrai problème, c’est quand quelque chose se met en travers. Il est difficile pour vous de changer de direction alors que vous pensiez que les choses allaient déjà bien comme ça, et vous pourriez être paralysé pendant un certain temps. Cependant, votre capacité à analyser la réalité vous permet, au final, de repartir vers un meilleur port.

Si tu as vu la pomme en premier

Si vous avez d’abord regardé la pomme, vous êtes sans aucun doute une personne exceptionnelle, avec une extraordinaire capacité d’équilibre. Vous gérez très bien vos sentiments et écoutez votre instinct, mais vous ne le laissez jamais gagner la raison. Il l’accompagne simplement. De cette façon, vous parvenez à rester en harmonie avec vous-même et avec l’environnement. Vous êtes un excellent conseiller et les gens sont toujours à la recherche de votre soutien. Le mauvais côté est que lorsque vous êtes celui qui a besoin de conseils, vous pouvez vous sentir un peu seul.

