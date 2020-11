Les test de personnalité continue d’attirer l’attention de milliers d’internautes à travers le monde. Fini le compliqué défis virauxEh bien maintenant tu es tests psychologiquesEn plus d’être divertissant, cela pourrait vous montrer des aspects cachés de vous-même. C’est ainsi que nous avons ce test développé par le psychologue britannique Pip Wilson, dans lequel vous devez choisir la figure qui vous représente à l’heure actuelle. Les résultats vous surprendront.

Dans ce nouveau test, il vous suffit de répondre à une question simple: où êtes-vous dans l’arbre? La personne que vous choisissez révélera comment vous vous sentez émotionnellement. De plus, vous devez également choisir un autre chiffre qui représente votre destination. Les lignes ci-dessous nous indiquerons la signification de chaque élément.

Choisissez une personne et connaissez les aspects cachés de votre personnalité. | Photo: Pip Wilson

Personnes 1, 3, 6, 7: vous avez peut-être remarqué que tout le monde grimpe à l’arbre. Cela reflète que vous êtes quelqu’un de très courageux qui veut réaliser ses aspirations et qui n’est pas facilement effrayé par les obstacles que la route présente.

Personnes 2, 11, 12. 18, 19: sociable et attentionné. Les gens autour de vous vous voient comme quelqu’un de confiance, ils demandent vos conseils et vous savez comment vous faire respecter.

Personne 4: conformiste. Ils attendent et vous ne vous efforcez pas de réussir. Vous n’avez pas de grands objectifs et vous vivez au jour le jour. Vous ne dépendez de rien ni de personne pour vous sentir épanoui, ce qui vous permet de vivre sans anxiété ni frustrations.

Personne 5: cela peut indiquer que vous êtes dans une période de travail excessif. Vous avez du mal à vous ressourcer. Ne laissez pas votre corps et votre esprit se décomposer.

Personne 8: introverti. Vous appréciez votre espace et votre temps seuls plus que de partager des expériences avec ceux qui vous entourent.

Personne 9: Vous êtes très amusant et les autres vous considèrent comme la vie de la fête. Vous transmettez facilement la joie à ceux qui partagent du temps avec vous.

Personne 10, 15: vous vous adaptez facilement à n’importe quelle situation, mais vous êtes également très conformiste. Vous savez vous adapter aux situations qui vous entourent et vous parvenez à en profiter pour en créer une vie confortable. Il est probable que vous soyez une personne très souriante qui a besoin de peu pour être heureuse.

Personne 13, 21: communiquer avec les autres n’est pas votre truc. Vous êtes quelque peu renfermé et traverserez probablement de longues périodes de dépression et d’isolement.

Personne 14: il y a une torsion émotionnelle qui vous fait vous sentir impuissant et en déclin personnel. Vous traversez peut-être une période de solitude, faisant de votre propre état une menace pour vous-même.

Personne 16, 17: votre soutien-gorge est votre compagnon de voyage et vice versa. Vous vous sentez très proche de cette autre personne et vous vous considérez indispensable dans le couple. Apprenez à marcher d’un côté et non sous ou au-dessus de l’autre.

Personne 20: vous êtes quelqu’un qui, grâce à vos efforts, a parcouru un long chemin. Leader par nature. En général, ceux qui vous entourent vous voient comme une référence.

