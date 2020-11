Ça ne fait aucun doute que test de personnalité ont retenu l’attention de millions d’internautes en Facebook et autres réseaux sociaux, laissant derrière eux les complexes défis viraux. Nous allons maintenant vous montrer le test de Rorschach, que vous devrez interpréter ce que vous pensez que 10 taches d’encre signifient.

Chaque réponse a une signification différente et vous permettra de connaître votre profil psychologique. Maintenant, regardez chaque image en détail de ce test psychologique et répondez à ce que vous voyez dans les illustrations. Les lignes ci-dessous nous vous laisserons la description de chacune d’elles. Maintenant, regardez le dessin et répondez: que voyez-vous dans ces images?

Que voyez-vous sur les photos? Votre réponse révélera des détails cachés sur votre profil psychologique | Photo: iProfesional

Image 1

De nombreuses personnes interrogées préfèrent un papillon, une chauve-souris, un papillon de nuit ou un insecte avec des ailes. Cette première carte postale fait référence à la paranoïa et aux peurs internes.

Image 2

La plupart des gens jouent deux personnages ou personnages humains. Certains apprécient même les personnes avec un turban ou deux clowns. Si vous ne voyez pas les profils humains, cela signifie que la personne interrogée a des problèmes lorsqu’il s’agit d’interagir avec d’autres personnes.

Image 3

Comme dans l’image précédente, il est normal de voir deux figures humaines. Cette fiche se penche sur la tendance sexuelle de chaque individu. Comment? Selon la réponse, selon que les profils masculins ou féminins sont perçus. Dans ce cas, ne pas détecter les personnes serait un problème à résoudre en raison de la difficulté à gérer la vie sociale.

Image 4

Un squelette de la tête d’un animal ou d’un homme vu d’en bas. Les interprétations sont variées. Et sur quoi porte cette diapositive? Le sujet à discuter est l’autorité. La plupart du temps, il est enclin à lier l’enquêté à sa figure paternelle.

Image 5

Encore une fois un insecte avec des ailes. Mais cette fois plus clair. La réponse est généralement la même, mais elle peut être différente selon le sexe; les femmes sont plus susceptibles de voir un papillon tandis que les hommes apprécient une chauve-souris. Si vous avez vu le bec de deux crocodiles sur les extrémités inférieures des ailes, cela signifie que l’une de vos plus grandes vertus est l’hostilité.

Image 6

Contrairement à l’image 5, cette tache d’encre a des interprétations très différentes. Il y a ceux qui voient un organe sexuel – mâle ou femelle – et d’autres qui observent une peau d’animal étendue.

Image 7

La plupart des patients apprécient généralement deux visages ou visages de femmes. Cela dépend de la description de chacun, c’est lié au lien que l’enquêté entretient avec sa mère ou sa figure maternelle.

Image 8

Les couleurs sont arrivées. Beaucoup ont tendance à voir deux animaux – en particulier des rongeurs – sur les côtés. L’analyse psychologique de cette fiche va au-delà des relations interpersonnelles, mais plonge dans l’être de l’individu et découvre des détails sur l’agressivité et l’anxiété.

Image 9

Des personnes aux insectes ou au feu. La figure a un pot-pourri d’interprétations. Ces taches d’encre vous amèneront à donner une réponse associée à la connaissance de la tolérance que vous avez face à des situations négatives.

Image 10

Enfin, cette fiche vise à définir quelles sont vos attitudes vis-à-vis de votre environnement personnel. Certains voient des animaux et d’autres non.

