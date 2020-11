Mis à jour le 23/11/2020 à 00:15

Les défis viraux sont toujours le contenu préféré de milliers d’internautes sur Facebook et autres réseaux sociaux. est défi visuel, que nous vous montrerons ci-dessous, a été classé comme le plus difficile qui existe sur Internet car il vous demande de trouver un animal caché du premier coup. Participez et montrez que vous êtes le meilleur!

REGARDEZ: Trouvez le zèbre caché dans l’image en moins de 30 secondes

Cette image a été utilisée pour la première fois par Karl M. Dallenbach, professeur de psychologie à l’Université de l’Illinois, en 1951 pour expliquer certains principes de la vision. Quand quelqu’un voit ces types d’illustrations pour la première fois, ce que nous voyons ne sont que des taches, il est donc normal que le cerveau interprète un motif bidimensionnel, car il n’y a plus d’éléments qui nous permettent de reconstruire une troisième dimension.

Image complète

Essayez de regarder de près l’image et de faire correspondre chaque motif qui apparaît sur la photo. C’est le seul moyen de savoir quel animal est caché dans l’illustration. Il n’y a pas de limite de temps pour ce défi viral, alors utilisez votre acuité visuelle au maximum pour obtenir la solution.

Pouvez-vous voir ce qui est caché dans cette photographie? C’est un défi viral d’une autre planète. | Photo: iProfesional

Il est très nécessaire que vous fassiez attention aux petits détails, car ceux-ci vous aideront à trouver l’animal dans ce défi visuel. Alors faites attention, essayez de trouver la forme avec chaque motif qui apparaît sur la photo.

Solution de défi viral

Quand on fait face à ce type d’illustrations pour la première fois, ce que l’on voit généralement, ce sont des taches et des motifs qui, au début, ne nous disent rien. On peut passer des heures sans trouver la solution c’est pourquoi ce challenge viral est l’un des plus compliqués qui existe sur les réseaux sociaux. N’ayant plus rien à dire, nous vous laissons la solution ci-dessous.

Ici, nous vous laissons la solution à ce défi viral qui comprenait également une illusion d’optique. L’animal qui se cache est une vache. | Photo: iProfessional

