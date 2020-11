Pablo Busto a arrangé l’équipe visiteuse avec un 5-3-2, avec Edu et Héctor dans les couloirs, couvrant en particulier le premier les billets par groupe du joueur de flow Damián. Malgré le fait que les Mierenses aient dominé le ballon, la lenteur du jeu a permis une défense confortable de Ceares, qui n’a guère souffert en première période. Pourtant, Robert et Jandrín ont essayé avec deux coups séparés, que Kike a résolus sans problème. Ceares avait également le leur dans les bottes d’Óscar, qui n’a pas touché le but en quelques tirs après deux erreurs défensives de l’équipe de Chuchi, qui du groupe a crié pour plus de vitesse dans la circulation du ballon.

Et à la fin de la première mi-temps, Medori a ramassé un ballon sur la droite et a fait un centre que Madère a terminé avec précision et puissance pour porter le score à 1-0.

A la mi-temps, Chuchi a fait deux changements. L’entrée de Caique et, surtout, de Cristian, a donné un autre coup de pouce aux Mierenses. Après plusieurs tentatives, le piston d’écoulement égaliserait le score également à partir de la tête. Jandrín, qui avait retardé sa position sur le côté, mettrait le ballon par la droite pour que l’attaquant enchaîne une tête dure pour égaliser en 60.

Le Caudal a continué à dominer et a eu plusieurs occasions. Damien a gonflé pour prendre des virages, mais le but n’est pas arrivé. Et Ceares en avait deux pour supporter le choc. C’est d’abord Óscar qui a échoué un heads-up avec Javi Porrón. Et dans le dernier match, Madère n’a pas terminé un laissez-passer gratuit qui aurait envoyé le match en prolongation.