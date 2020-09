Les Texans ont développé une chaude rivalité entre l’AFC et les Chiefs. En tant que deux équipes cohérentes vainqueurs de division dans l’AFC avec des quarts d’élite de premier tour du repêchage de la NFL 2017 – Deshaun Watson et Patrick Mahomes – leurs meilleurs affrontements sont encore à venir.

La saison dernière, Watson et les Texans ont gagné aux Chiefs 31-24 pendant la saison régulière en octobre, mais lorsque les enjeux ont été augmentés lors des éliminatoires divisionnaires en janvier, les Texans ont pris une avance de 24-0 et ont perdu 51-31.

Mahomes et son équipe ont remporté le Super Bowl 54 sur les 49ers, tandis qu’une fois de plus, Watson a vu une équipe différente de l’AFC Sud (les Titans) aller plus loin dans les séries éliminatoires. Maintenant, Houston doit se souvenir du cauchemar de clôture de la saison lors de l’ouverture de 2020, tandis que Kansas City cherchera à célébrer en “sonnant” à nouveau une grande victoire.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur les paris sur les Texans contre les Chiefs lors de la semaine 1, y compris les cotes mises à jour, les tendances et les prévisions de notre expert pour l’ouverture de la saison 2020 de la NFL.

Cotes Texans contre Chiefs pour le football de jeudi soir

Propagé: Chefs par 9Plus / moins: 54Cotes d’écart de points: Texans -110, chefs -110

Les Chiefs sont des favoris réguliers de touché plus depuis la sortie des premières lignes du jeu. Entrant dans le premier match après une intersaison inhabituelle, les Chiefs ont bien peu de variables avec leur attaque et leur défense et sont sans doute une meilleure équipe qu’ils ne l’étaient en 2019, tandis que les Texans sont certainement pires.

Série de tous les temps Texans vs Chiefs

Les Chiefs détiennent une avance de 7-5 en 12 rencontres après que les Texans n’aient pas réussi à égaliser le record lors du match précédent. Kansas City a remporté cinq des sept dernières rencontres, y compris en séries éliminatoires après les saisons 2015 et 2019.

Trois tendances à connaître

– 55% des parieurs comme les Chiefs ont couvert leur première diffusion en tant que grands favoris pour se répéter au Super Bowl 55.

– 56% des parieurs apprécient le total de dépasser deux fautes explosives sur le terrain et les points massifs que ces équipes ont accumulés la saison dernière.

– Les Chiefs sont allés 15-4 directement et 14-5 contre l’écart la saison dernière. Les Texans étaient 10-6 directement et 8-10 contre l’écart la saison dernière.

Trois choses à surveiller

Bonjour, Clyde Edwards-Helaire

Les Chiefs chercheront une autre explosion d’ouverture jeudi soir d’un demi offensif recrue comme ils l’ont eu en 2017 de Kareem Hunt contre les Patriots. Cette fois, Edwards-Helaire est un choix de première ronde très en vogue. C’est un arrière complet qui excelle en tant que receveur, ce qui en fait l’un des arrières les plus prometteurs d’Andy Reid. Cependant, Kansas City peut être facile avec la charge de travail d’Edwards-Helaire lors de son premier match, surtout s’il obtient une grosse avance. Darrel Williams est le nouveau top backup.

Hill et Kelce et … Hardman?

Les Chiefs avaient des inquiétudes lorsque le receveur large supérieur Tyreek Hill avait plus de problèmes aux ischio-jambiers au camp d’entraînement. Ensuite, Travis Kelce, un nouveau bout d’élite, est apparu sur le rapport de blessure de la semaine 1 avec un problème de genou. Ils devraient tous les deux être bien et fournir vitesse et rapidité à Mahomes comme d’habitude. Mais ce serait bien si un troisième meneur de jeu non arrière émergeait plus systématiquement que Sammy Watkins et DeMarcus Robinson.

Mecole Hardman est apparu en tant que recrue de Hill-like la saison dernière. Au cours de la deuxième année, avec Watkins et Robinson dans leurs dernières années probables en tant que chefs, il serait logique de montrer beaucoup plus sa capacité de jeu en 2020.

Plus de Nuk

Watson a perdu son partenaire pendant l’intersaison lorsque les Texans ont échangé de manière choquante DeAndre Hopkins. Les Texans ont évolué en échangeant pour d’anciens cuisiniers Ram, Patriot et Saint Brandin.

Les cardinaux leur ont également donné David Johnson pour Hopkins. Il remplace Carlos Hyde et Lamar Miller en tant qu’option principale du champ arrière.

Cooks est incertain pour le match avec une blessure au quad. Johnson est tombé un peu en panne la saison dernière en Arizona. Il sera intéressant de voir à quel point Watson est affecté au départ par l’absence de soutien familier.

Stat qui compte

3. C’est le nombre de partants clés que les Chiefs n’ont pas de leur version gagnante du Super Bowl. Le demi offensif Damien Williams et le garde gauche Laurent Duvernay-Tardif se sont retirés en raison de problèmes de COVID-19. Le secondeur Reggie Ragland a été la seule brèche dans la défense.

Edwards-Helaire est une mise à niveau par rapport à Williams et Kelechi Osemele était une bonne trouvaille de remplacement pour Duvernay-Tardif. La recrue Willie Gay Jr.a beaucoup d’avantages à prendre le relais de Ragland, flanqué d’Anthony Hitchens et Damien Wilson au deuxième niveau.

Les Texans ont déplacé Hopkins et ont un nouveau porteur de ballon, mais leur défense semble plus vulnérable qu’elle ne l’a jamais été à l’époque de JJ Watt. L’avantage de la continuité revient clairement aux chefs.

Prédiction Texans vs Chiefs

Mahomes, Edwards-Helaire, HIll, Kelce et toutes les stars offensives des Chiefs pourront faire ce qu’ils veulent pendant la majeure partie de jeudi soir. Watson doit s’adapter à ses nouvelles armes pour rattraper son retard, mais comme d’habitude, il n’abandonnera pas pour tenter de diriger les Texans. Cette fois, ce sont les Chiefs qui mettront les Texans dans un grand trou d’où ils ne creuseront pas.

Chefs 42, Texans 24