Quand il s’agit de football fantastique, il est toujours amusant de voir certains de vos joueurs jouer aux heures de grande écoute. Les présentations du dimanche et du lundi soir sont excellentes, mais il y a quelque chose à propos du jeudi soir et d’essayer de faire un bond sur vos adversaires dans le premier match de la semaine entière. Cela commence toujours par prendre les bonnes décisions de départ, de sit-em, et dans la semaine 1, cela passe à un tout autre niveau car c’est le premier match d’une saison entière. Cela fait grimper un autre cran pour le match d’ouverture de la NFL 2020 étant donné qu’il s’agit d’un affrontement entre deux des infractions les plus explosives de la ligue, les Texans et les Chiefs.

Lorsque Houston et Kansas City se rencontreront ce jeudi soir (20 h 20 HE, NBC), préparez-vous pour de gros jeux et beaucoup de points. Mais cela signifie-t-il que tout le monde est un jeu fantastique viable dans le match? Voici les personnes à prendre en compte pour les départs et les sièges dans le “mini-Decider” de cette semaine:

Texans: qui commencer ou s’asseoir dans le football fantastique jeudi soir

Début: QB Deshaun Watson

Le mec continuera à le faire avec ses passes et sa course même sans DeAndre Hopkins. De plus, la défense des Texans pue maintenant, et il lancera souvent en seconde période en mode rattrapage ou en fusillade.

Début: RB David Johnson

Écoutez, vous n’avez peut-être pas été enthousiasmé par le repêchage après la fin de sa carrière de Cardinals, mais les arrières des Texans se sont révélés être des RB2 fiables sous Bill O’Brien en raison de leur utilisation polyvalente (voir Carlos Hyde et Lamar Miller). Johnson est en pleine santé en ce moment et a une bonne réception et une valeur de zone rouge facilitée par Watson. Les secondeurs des Chiefs sont toujours le point faible de leur défense.

Assis: RB Duke Johnson

Duke pourrait avoir une certaine valeur plus tard dans la saison, mais David enlève sa valeur de contrôle, quelque chose que Watson a soulevé pour ses demi-offensifs ces derniers temps. Il est un flex forcé dans l’ouverture avec David partant, même dans les ligues PPR.

Début: WR Brandin Cooks (si Cooks joue)

Cooks, lorsqu’il est en bonne santé, a été un producteur de fantaisie solide et parfois spectaculaire dans tous ses arrêts. S’il peut accepter la blessure au quad qui l’a limité à l’entraînement, il devrait obtenir plusieurs cibles de Watson dans le jeu de passes court à intermédiaire, plus quelques tirs en aval. Il est une couverture difficile pour les demi de coin des Chiefs, qui sont meilleurs pour arrêter les gros jeux verticaux.

Début: WR Will Fuller (si Cooks ne joue pas)

Il y a une perception que Fuller est pleinement le nouveau n ° 1 de Watson, mais ses problèmes de durabilité et son incohérence rendent son énorme avantage difficile à faire confiance. S’il est le n ° 1 incontesté du jeu avec des cibles sur tout le terrain, il vaut vraiment le coup, mais si Cooks joue, Watson ne le forcera pas à Fuller, ayant un temps limité contre Chris Jones et la passe des Chiefs. se ruer. Les Chiefs ont contenu Fuller bien en face de Hopkins la saison dernière, alors considérez-le comme un WR3 en plein essor ou en panne, au mieux.

Asseyez-vous: WR Randall Cobb et Kenny Stills

Cobb est le nouveau récepteur de machines à sous et Stills est toujours là pour Watson, mais ils n’ont aucune valeur autonome, et les deux sont risqués à déployer derrière Fuller si Cooks s’asseyait.

Assis: TE Darren Fells et Jordan Akins

Vous ne savez jamais quand les bouts serrés des Texans feront quelque chose de remarquable. Vous savez surtout qu’ils ne feront rien de remarquable. Jeudi soir a été bon pour eux dans le passé, mais vous devriez avoir de meilleures options TE1 lors de la semaine 1 avec tout le monde en bonne santé et sans byes.

Assis: Texans D / ST

Ne vous laissez pas berner par JJ Watt, Whitney Mercilus et Bernardrick McKinney. C’est une mauvaise défense en devenir, surtout à l’arrière. Ils pourraient facilement mettre en place des points de fantaisie négatifs sur la route.

Assis: K Ka’imi Fairbairn

Il est juste de dire que les Texans devront éviter les essais au panier en seconde période.

Chiefs: qui commencer ou s’asseoir dans le football fantastique jeudi soir

Début: QB Patrick Mahomes

Ce jeu pourrait être joué sous l’eau contre de vrais requins et vous le jouez toujours.

Début: WR Tyreek HIl

Hill est un récepteur très rapide et le secondaire des Texans pue. Prochain.

Début: TE Travis Kelce

Kelce aime aussi donner des problèmes à Houston.

Début: RB Clyde Edwards-Helaire

Vous l’avez repêché en tant que RB1 de premier tour. Laissez-le déchirer tôt en route vers une grande saison recrue, même si sa charge de travail peut ne pas devenir folle au début. Une quinzaine de touches vous permettront de gagner largement le leader d’un backfield Andy Reid contre une mauvaise défense.

Début: RB Darrel Williams

Voici une option flexible sournoise de la ligue profonde. Les Chiefs ne veulent pas donner à Edwards-Helaire quoi que ce soit près de 25 touches, et ils devraient jouer avec une grosse avance en deuxième mi-temps contre une défense faible et usée.

Début: WR Mecole Hardman

Cela ressemble à un bon jeu complémentaire pour au moins l’un des larges des sChiefs. Il y a de fortes chances que Hardman ouvre une évasion de l’année 2.

Assis: WR Sammy Watkins et Demarcus Robinson

Vraiment, Mahomes n’a même pas besoin d’aller ici pour afficher d’énormes chiffres en aval. Hardman a également un avantage plus élevé.

Début: Chiefs D / ST

Ils joueront avec une avance et pourront épingler leurs oreilles pour s’attaquer à Watson en seconde période. Il devrait y avoir des sacs et un ou deux plats à emporter.

Début: K Harrison Butker

Il n’y a pas de si, ands ou Butkers à ce sujet.

Alignement des Texans-Chiefs DraftKings Showdown jeudi soir

Capitaine: Clyde Edwards-Helaire (13200 $)

FLEX: Patrick Mahomes (12600 $)

FLEX: David Johnson (7600 $)

FLEX: Travis Kelce (9200 $)

FLEX: Mecole Hardman (5200 $)

FLEX: Darrel Williams (1800 $)

Les Texans ont une certaine incertitude au récepteur large que nous évitons ici, et nous voulons simplement investir gros dans Mahomes plutôt que Watson. Johnson obtiendra une production de déchets de contrôle pour aider dans une cause perdante.

Edwards-Helaire, Kelce et Hardman nous donnent de bonnes parties du jeu de passes des Chiefs au-delà de Mahomes. Williams est notre bonne affaire, espérant avoir 40 mètres et une touche en seconde période.