Peut-être que les Texans peuvent réellement conserver une avance contre les Chiefs cette fois.

Après avoir pris un avantage de 24-0 au deuxième quart lors de la ronde de division de l’AFC au Arrowhead Stadium en janvier dernier, Houston s’est effondré et a perdu 51-31. Kansas City a remporté le Super Bowl.

Les Texans rendent à nouveau visite aux Chiefs jeudi soir pour lancer la saison 2020 de la NFL. Ils entrent dans le match avec un regard différent sur l’attaque – Brandin Cooks a remplacé DeAndre Hopkins à l’écart, et David Johnson sera en tête de leur champ arrière. Deshaun Watson est toujours sous le centre, cependant, et ils espèrent que ce sera suffisant pour suivre une attaque adverse qui torche à peu près tout le monde.

Kansas City a également un nouveau porteur de ballon dans le produit LSU Clyde Edwards-Helaire. La recrue pourrait éventuellement devenir le type de complément exceptionnel pour Patrick Mahomes avec lequel peu de quarts de calibre MVP peuvent travailler – parmi les combos de l’ère moderne, seuls Marshawn Lynch pour Russell Wilson, Edgerrin James pour Peyton Manning et Ahman Green pour Brett Favre se démarquent. comme des paires d’étoiles qui ont duré.

Edwards-Helaire, choisi au premier tour du repêchage de la NFL 2020, a encore beaucoup à apprendre sur le jeu professionnel et pourrait prendre du temps à se transformer en le type de joueur que les chefs veulent qu’il soit. Un bon départ jeudi soir contre les Texans serait encourageant.

Sporting News suit les mises à jour des scores en direct et les faits saillants des Texans contre les Chiefs pour lancer la saison 2020 de la NFL. Suivez ci-dessous pour les résultats complets du match de football du jeudi soir.

Score des Texans vs Chiefs

Q1 Q2 Q3 Q4 Final Texans 0 0 0 0 0 Chefs 0 0 0 0 0

Suivez le tableau des scores en direct de SN pour plus de mises à jour de Texans vs Chiefs.

Texans vs Chiefs mises à jour en direct, faits saillants du football de jeudi soir

Heure de début Texans vs Chiefs

Le coup d’envoi pour Chiefs vs Texans n’arrivera pas avant 20h20 HE, mais c’est l’ouverture de la saison de la NFL, donc un long spectacle d’avant-match est prévu et devrait commencer à 19h00 HE sur NBC.

Kansas City se trouve dans le fuseau horaire central, ce qui donne une heure locale de coup d’envoi à 7:20 et un match qui commencera à la lumière du jour mais qui passera rapidement à un concours sous les lumières du Arrowhead Stadium.

Tous les matchs du jeudi soir tout au long de la saison 2020 de la NFL commenceront à 20 h 20 HE.

Calendrier de la NFL Semaine 1

Voici le calendrier complet de la semaine 1 de la saison NFL, ainsi que les scores finaux et comment regarder chaque match en direct.

Remarque: les émissions nationales sont indiquées en gras.

Jeudi 10 septembre

Jeu

Heure (ET)

chaîne TV

Texans chez Chiefs

20h20

NBC, fuboTV

Dimanche 13 septembre

Jeu

Heure (ET)

chaîne TV

Eagles à Washington 13h Fox, fuboTV Dolphins à Patriots 13h CBS, fuboTV Packers à Vikings 13h Fox, fuboTV Colts à Jaguars 13h CBS, fuboTV Bears à Lions 13h Fox, fuboTV Raiders à Panthers 13h CBS, fuboTV Jets à Bills 13 h CBS, fuboTV Browns chez Ravens 13 h CBS, fuboTV Seahawks chez Falcons 13 h Fox, fuboTV Chargers chez Bengals 16 h 05 CBS, fuboTV Cardinals chez 49ers 16 h 25 Fox, fuboTV Buccaneers chez Saints 16 h 25 Fox , fuboTV

Cowboys chez Rams

20h20

NBC, fuboTV

Lundi 14 septembre

Game Time (ET) chaîne de télévision Steelers chez Giants 19 h 10 ESPN, fuboTV Titans chez Broncos 22 h 20 ESPN, fuboTV