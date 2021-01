Fidèle à son style, Thalía a surpris ses plus de 17 millions de followers sur Instagram après avoir publié quelques photos dans lesquelles elle apparaît vêtue d’une robe à plumes roses, les comparaisons avec Bella Aldama de «Marimar» ont donc été immédiates.

Dans les clichés, la chanteuse et actrice porte ce costume qui présente une sorte de motif en forme de fleur dans des tons rouges et blancs sur un côté de la poitrine. En outre, vous pouvez voir ses cheveux attachés dans un arc et autour de son cou, elle portait le collier de perles classique de son personnage dont on se souvenait.

“Ne laissez personne enlever la couleur de votre vie. Exprimez-vous, amusez-vous et soyez vous-même sans réservation. Amusez-vous et vivez votre vie en couleur! (Amusez-vous et vivez votre vie en couleur!) #Flamingopink #moodBellaAldama #marimar »L’épouse de l’homme d’affaires Tommy Mottola a écrit à côté des photos.

Mais ce n’était pas tout car dans une autre publication, a partagé une vidéo dans laquelle il peut être vu avec la même robe et en arrière-plan la chanson “Pour l’amour de l’art” est entendue. “Et la fille de vos rêves est apparue dans votre vie”, a-t-il écrit en guise de description du message.

Comme prévu, Ses fans ont immédiatement réagi avec des messages dans lesquels ils ont assuré que Thalia était toujours la même. “Bella Aldama 2.0”, “Bella Aldama pour toujours”, “Bela Aldama, une femme fine et élégante”, sont quelques-uns des commentaires que l’on peut lire dans les publications.

Ça fait quelques jours, Thalía a accepté le défi d’une fan qui lui a proposé de recréer sur TikTok le look de son personnage de Bella Aldama dans la telenovela «Marimar», dans laquelle elle a joué il y a 26 ans aux côtés d’Eduardo Capetillo.

L’artiste mexicaine a hésité une seconde à se plier à la demande et improviser avec certaines choses qu’elle avait à sa portée, a montré son changement: elle a mis une robe noire moulante, un collier de perles et a même utilisé un spray solaire pour les jambes pour peindre ses cheveux et ont ainsi la strie blonde caractéristique du personnage.

@thalia Je les lis toujours! Et ce commentaire J’ADORE! Essayez de faire le look avec ce que j’avais sous la main où je suis. Pas mal non?! 😜🤣 Je me suis amusé! 👏🏼 ♬ Café pour votre tête – Vinyll

