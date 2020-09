Avant le cinquième match de mardi, la dernière fois que Thatcher Demko s’était enfilé et avait commencé dans les buts pour les Canucks, c’était le 10 mars.

Il n’a pas joué dans le match d’exhibition contre les Jets. Il n’a pas joué contre le Wild lors du tour de qualification. Il ne se souciait pas du filet de Vancouver lors du premier tour de l’équipe détrônant les Blues, champions de la Coupe Stanley 2019. Et il n’a vu aucune action lors des matchs 1 à 4 contre les Golden Knights.

Mais dans le cinquième match, alors que son équipe perdait 3-1 dans le meilleur des sept séries du deuxième tour, il a arrêté 42 tirs pour soutenir une victoire de 2-1. Il a suivi cette performance jeudi soir dans le match 6 avec un blanchissage de 48 arrêts pour envoyer la série à un match 7 gagnant-gagnant vendredi.

«Thatcher a été notre MVP les deux soirs», a déclaré l’attaquant Jake Virtanen, qui a marqué le vainqueur de la victoire de 4-0 des Canucks. “Il se tient debout là-bas et il fait des arrêts incroyables, nous gardant dans les matchs, et vous pouvez voir la confiance qu’il a là-bas. Il est juste calme et recueilli, jouant son jeu… Il est juste un gardien de but intelligent. Il est juste un gardien de but intelligent. faire beaucoup de bons arrêts et nous aider à gagner des matchs. “

Ce n’était cependant pas une tâche facile pour Demko.

Alors que l’entraîneur-chef Travis Green pensait que son équipe avait mieux joué dans le match 6 que dans le match 5, Vegas a dominé Corsi For Percentage pour le match (63,53%) et en particulier en troisième période (70,83) (par Natural Stat Trick). Il a également eu 22 tirs dans cette dernière image avec un pourcentage de 76,92 pour les chances de marquer et quatre chances de danger élevé.

Pour le match, Demko a arrêté huit tirs à haut danger, sept tirs à mi-danger et 14 tirs à faible danger.

“Je voulais juste entrer et essayer d’aider de toutes les manières possibles”, a déclaré Demko, qui a maintenant effectué 90 arrêts – et n’a accordé qu’un seul but – en deux matchs. Ses 48 arrêts dans le match 6, selon Sportsnet Stats, ont établi un record en séries éliminatoires pour la plupart des arrêts dans un blanchissage par une recrue.

“Nous étions 3-1”, a-t-il ajouté. “Notre objectif était de gagner un match à la fois, pour finalement arriver à un match 7, ce que nous avons fait.”

Les Canucks et les Golden Knights frapperont la glace pour un match décisif 7 dans moins de 24 heures, et bien que Green ne montre pas sa main pour savoir si Demko ou Jacob Markstrom seront dans le filet, Demko se sent bien et prêt à partir.

«C’est comme ça que l’université était pour moi, chaque week-end était consécutif», a déclaré l’ancien gardien du Boston College. “Par le biais de pro, je pense que chaque gars a joué plusieurs fois consécutivement, donc ce n’est pas nouveau pour personne, vraiment, dans le hockey professionnel. Nous devons juste nous préparer de la même manière. Peut-être que les gars sont peut-être un peu fatigués mais une fois le jeu lancé, les gars le ressentiront et y entreront. “