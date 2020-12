“La théorie du Big Bang” a créé sa première saison en 2007, cela a eu 17 épisodes, et a obtenu un tel succès que la série a duré 12 années consécutives. La sitcom du réseau CBS a pris fin le 16 mai 2019, étant l’une des meilleures fictions de la télévision moderne.

Actuellement, “La théorie du Big Bang” Il a été diffusé sur Amazon Prime Video, sur la plate-forme de streaming, vous pourrez voir les 12 saisons complètes, qui racontaient la vie, au début de Sheldon, Leonard, Raj, Howard et Penny, puis d’autres personnages ont été ajoutés, comme Amy , Bernadette, Stuart, entre autres. Et tandis que l’émission mettait en vedette des copines, des petits amis et des membres de la famille en cours de route, les vrais fans ont un faible pour les histoires de la saison 1.

La première saison a donné aux téléspectateurs un avant-goût de la dynamique amusante entre Penny et un groupe de génies et de geeks. La cour de Leonard et Penny, Raj ne pouvait pas parler aux femmes sans alcool, Sheldon a été renvoyé et Howard est tombé amoureux d’un ami de Penny. Mais après 13 ans, il y avait une tonne de choses que les fans avaient oubliées ladite saison. Voici quelques faits amusants à ce sujet.

FAITS AMUSANTS DE LA PREMIÈRE SAISON DE «THE BIG BANG THEORY»

10. CASQUETTE DE RAJ

Raj est un homme qui est fier de son style et de sa routine de soins de la peau. Le personnage de Kunal Nayyar vient d’une famille riche, il est donc surprenant qu’elle ne porte pas plus de vêtements de créateurs haut de gamme. Nous l’avons toujours vu avec des pulls, des fermetures éclair et des pantalons cargo. Mais dans la saison 1, il a joué en casquettes, en particulier au baseball rouge avec le numéro 42. Après la première saison, Raj a cessé de porter des chapeaux et les téléspectateurs n’ont plus jamais revu cet accessoire.

Dans la saison 1, Raj a joué en casquettes, en particulier au baseball rouge avec le numéro 42 (Photo: CBS)

9. O EST LA CUISINE DE PENNY?

Dans l’épisode pilote où Penny emménage dans son appartement, Sheldon et Leonard sont perplexes alors qu’ils la regardent déballer. La vue de la nouvelle maison de Penny depuis le couloir montre généralement la cuisine du personnage de Kaley Cuoco en arrière-plan ou du moins à la fenêtre. Mais dans le premier chapitre, la vue est complètement différente: la seule chose derrière est un mur blanc.

Dans le premier chapitre, la vue est complètement différente: la seule chose derrière c’est un mur blanc (Photo: CBS)

8. SHELDON N’A PAS TOUJOURS APPELÉ TROIS FOIS

L’une des plus grandes bizarreries de Sheldon Coorper est qu’il frappe trois fois à une porte avant de se permettre d’entrer. Il le fait parce que, enfant, il a accidentellement découvert que son père était intime avec une femme qui n’était pas sa mère. Pour éviter de ressentir cela à nouveau, frappez trois fois à la porte. Cependant, dans l’épisode “The Burger Postulate”, le personnage de Jim Parsons traverse le hall de l’appartement de Penny quand il y a une cravate accrochée à la porte de Leonard, frappe à sa porte plusieurs fois et l’attend en silence. répondre.

L’une des plus grandes bizarreries de Sheldon Coorper est qu’il frappe trois fois à une porte avant de se laisser entrer, mais dans l’épisode «The Burger Postulate», il ne le fait pas (Photo: CBS)

7. SHELDON AIME-T-IL PENNY?

Le pilote de la série était un épisode unique pour Sheldon. Il est évident que les scénaristes travaillaient toujours sur les problèmes du personnage et sa trame de fond car il y a des choses qu’il a faites qu’il ne ferait jamais dans la saison 12. Lorsque Penny est impressionnée par le tableau noir de l’appartement de Sheldon et Leonard, Cooper semble flirter avec elle en se penchant sur sa planche et en essayant de lui montrer son intelligence. Comme les fans de la série le savent, Sheldon et Penny ont une relation frère-sœur. Cela n’a jamais été romantique.

Lorsque Penny est impressionnée par le tableau noir de l’appartement de Sheldon et Leonard, Cooper semble flirter avec elle alors qu’il s’appuie sur son tableau noir et tente de montrer son intelligence (Photo: CBS)

6. PENNY AVAIT UN BALCON

Dans le chapitre «Le paradigme de la Terre du Milieu», les garçons célèbrent Halloween chez Penny. Elle les invite à s’amuser, mais Sheldon, Howard, Raj et Leonard étaient complètement hors de sa ligue. Ils ne savaient pas comment interagir avec le groupe d’amis attrayant de Penny et ils s’assirent maladroitement sur le canapé. En arrière-plan, cependant, il y a deux personnes vêtues de costumes qui dansent sur le balcon de la maison de l’hôtesse. Un balcon? Cette partie n’a plus jamais été montrée dans la série.

Dans le chapitre “Le paradigme de la Terre du Milieu”, les garçons célèbrent Halloween chez Penny. À l’arrière-plan, deux personnes vêtues de costumes dansent sur le balcon de la maison de l’hôte (Photo: CBS)

5. SHELDON PERMET À PENNY DE S’INSTALLER À SON ENDROIT SPÉCIAL

Tout le monde sait ce que Sheldon pense de sa place sur le canapé. Pour lui, c’est l’endroit idéal dans la maison pour s’asseoir ou se reposer en raison de sa proximité avec la télévision, les autres et la brise croisée. Chaque fois que quelqu’un s’assoit, il y a une guerre verbale. Cependant, dans “The Dumpling Paradigm”, Sheldon a encouragé Penny à rester à sa place. Quand Howard est en face de l’appartement de Penny en train de faire l’amour avec son amie, elle passe la nuit sur le canapé. Mais quand il dort avec sa tête ne regardant pas la porte, Sheldon lui dit que c’est une idée horrible car il ne pourra pas voir qui entre lors d’un vol. Donc, vous vous dites pratiquement de mettre votre tête à sa place!

Tout le monde sait ce que Sheldon pense de sa place sur le canapé et personne ne peut s’y asseoir. Mais dans “The Dumpling Paradigm”, il suggère à Penny de le faire (Photo: CBS)

4. UNE INCONSTANCE AVEC LA VIE FAMILIALE DE HOWARD

Dans la première saison, le public apprend encore à connaître les membres de la famille et la vie personnelle des personnages principaux. Mais après avoir traversé 12 saisons, les fans savaient que ce moment de la saison 1 entre Howard et Raj était incompatible avec la vie de famille de Howard. Le père du personnage de Simon Helberg a quitté sa famille alors qu’il n’était qu’un enfant. Sa mère est restée célibataire et a créé un attachement malsain à son fils. Cependant, dans l’épisode “The Grasshopper Experiment”, Raj se plaint que ses parents lui ont donné un rendez-vous. Il a expliqué qu’il ne lui parlerait jamais une fois qu’ils seraient mariés. Et curieusement, Howard a dit que cela fonctionnait pour ses parents, mais les fans savent que non.

Dans l’épisode “The Grasshopper Experiment”, Raj se plaint que ses parents lui ont donné un rendez-vous. Il a expliqué qu’il ne lui parlerait jamais une fois qu’ils seraient mariés. Et il est intéressant de noter que Howard a déclaré que cela fonctionnait pour ses parents (Photo: CBS)

3. CBS MET VRAIMENT L’ARGUMENT DE LEONARD ET SHELDON SUR YOUTUBE

Dans l’épisode «La polarisation Cooper-Hofstadter», Sheldon et Leonard se préparaient à faire une présentation dans un article qu’ils ont écrit ensemble. Mais quand les deux commencent à se disputer, Sheldon refuse d’enseigner avec Leonard et décide de s’asseoir dans le public. Au milieu de la conférence de personnages de Johnny Galecki, son ami se lève et commence à se disputer avec lui de manière extravagante. Howard filme tout et le met en ligne. Il leur a dit plus tard que leur combat était devenu viral sur YouTube et qu’il s’appelait “Physicists Gone Wild”. Fait intéressant, CBS a mis une vidéo de leur combat sur YouTube avec le même nom.

Dans l’épisode “La polarisation Cooper-Hofstadter”, Sheldon et Leonard se battent et la vidéo a été téléchargée sur YouTube par le réseau de télévision (Photo: CBS)

2. HOWARD AVAIT DES TRAVAILLEURS

Chaque fois que des gars travaillent chez Caltech, ils sont généralement vus seuls. S’ils ne sont pas seuls, un membre du groupe d’amis est généralement là pour leur parler. Cependant, dans l’épisode “The Jerusalem Duality”, le laboratoire d’Howard est montré et il semble qu’il a des collègues. Il y a deux hommes qui travaillent silencieusement en arrière-plan pendant que Sheldon lui parle. Qui sont-ils? Que leur est-il arrivé?

Dans l’épisode “The Jerusalem Duality”, le laboratoire de Howard est montré et il semble qu’il ait des collègues (Photo: CBS)

1. UNE CONTINUATION ENTRE LES SAISONS

“The Big Bang Theory” ne termine pas toujours un épisode ou une saison en suspens. Mais ce n’était pas le cas à la fin des premières saisons. Dans l’épisode “The Tangerine Factor”, Leonard et Penny ont leur premier rendez-vous officiel. Cela se passe bien, mais Penny veut y aller doucement, car elle est nouvelle pour les deux. Au lieu de la saison 2 commençant par une nouvelle histoire, elle reprend là où la saison 1 s’est arrêtée, les deux personnages s’embrassant dans le couloir après leur date.

Au lieu de la saison 2 commençant par une nouvelle histoire, elle reprend là où la saison 1 s’est arrêtée, les deux personnages s’embrassant dans le couloir après leur date (Photo: CBS)