Howard Wolowitz, joué par Simon Helberg, est un personnage principal de “La théorie du Big Bang”, l’une des séries télévisées les plus réussies. C’est un jeune homme juif qui essaie, presque toujours sans succès, de conquérir les filles. Il a été décrit comme un échec amoureux, jusqu’à ce qu’il rencontre Bernadette, sa petite amie et plus tard sa femme, formant le couple le plus stable de la série.

Pour 12 saisons de la comédie à succès de CBS, il a été montré que Howard Il a une relation étroite avec sa mère, c’est pourquoi sa famille était aussi importante pour la série que ses relations avec Bernadette et le gang. Le site Web «Screenrant» répertorie 10 détails sur la famille de Howard que les fans ont oublié.

Howard Wolowitz est joué par Simon Helberg (Photo: CBS)

1. MME. WOLOWITZ A DES RACINES EN NOUVEAU JERSEY: Il s’avère que Mme Wolowitz est née et a grandi dans le New Jersey et, des années plus tard, a déménagé à Pasadena. Avec sa sœur vivant en Californie, Mme Wolowitz aurait pu déménager là-bas pour se rapprocher de sa famille. La série a révélé que Leonard est également né dans le New Jersey et a assisté à Princeton; Beverly Hofstadter vit toujours dans le New Jersey; et Amy a vécu dans le New Jersey pendant une courte période en raison du travail.

2. SAM WOLOWITZ A GAUCHE HOWARD QUAND IL A 11 ANS: Dans le chapitre «La précieuse fragmentation», Howard note que son père l’a abandonné, lui et sa mère, alors qu’il n’avait que 11 ans. Il n’a jamais revu son père. Enfant, Howard avait du mal à accepter l’absence de son père, alors sa mère lui a acheté une poupée Alf pour se blottir la nuit pour soulager la douleur.

3. HOWARD A UN DEMI-FRÈRE: Dans l’épisode «La mise en œuvre de la fortification», Howard est choqué de découvrir qu’il a un demi-frère nommé Josh, qui était un étudiant en océanographie qui a été impressionné par les réalisations d’Howard. Raj supposait que Josh était sorti de nulle part pour de l’argent, mais était simplement curieux de connaître le frère qu’il n’avait jamais rencontré.

4. MME. WOLOWITZ DORME AVEC LE DENTISTE DE FAMILLE Quand Howard est retourné chez sa mère, il a été surpris quand la porte a été fermée. Quelques minutes plus tard, Howard a trouvé le dentiste de la famille en train de sortir furtivement de leur maison. Puis il s’est rendu compte que sa mère avait une vie amoureuse secrète qu’il ne connaissait pas.

5. HOWARD A UNE FAMILLE À PROXIMITÉ, MAIS IL NE LES VOIT PAS: Howard a précisé très tôt qu’il était le garçon d’une maman parce que sa mère n’avait plus personne après que son père ait quitté la maison. Cependant, dans “The Dance Equivalence”, il a été révélé que la sœur de Mme Wolowitz, Gladys, vivait toujours en Californie parce que c’est là que Stuart a pris la cousine de Howard, Jeanie. L’autre sœur de Mme Wolowitz, Betty, vit non loin de Palm Springs. Elle aurait pu facilement se rapprocher de ses sœurs si elle n’avait pas voulu interférer avec la vie de Howard.

Howard essaie, presque toujours sans succès, de conquérir les filles. Il a été décrit comme un échec amoureux, jusqu’à ce qu’il rencontre Bernadette, sa petite amie et plus tard sa femme, formant le couple le plus stable de la série (Photo: CBS)

6. HOWARD EST TRÈS DESCRIPTIF DE L’ONCLE LOUIE: On ne voit jamais Oncle Louie dans la série. On ne sait pas s’il est du côté de la mère ou du père d’Howard, mais il a été mentionné dans “The Lunar Excitation”.

7. COUSIN MARTY EN FLORIDE: Howard et Sheldon ont uni leurs forces dans l’épisode «La miniaturisation militaire», où le public voit qu’ils ont contacté le cousin de Howard, Marty, en Floride, pour obtenir des conseils juridiques. Malheureusement, Marty ne connaissait pas le droit des brevets car il était avocat fiscaliste. Cela nous a permis de rencontrer un autre membre de la famille d’Howard.

8. HALLEY ET AMY FARRAH FOWLER ONT LE MÊME ANNIVERSAIRE: Halley est la fille de Howard et Bernadette. On ne parle pas assez du fait que Halley Wolowitz et Amy Farrah Fowler ont eu le même anniversaire (17 décembre). La nuit de la naissance de Halley, Amy essayait d’avoir sa nuit annuelle de rapports sexuels avec Sheldon, mais les contractions de Bernadette l’interrompaient. C’était un anniversaire amusant et mémorable.

9. LE PREMIER MOT DE HALLEY N’ÉTAIT PAS À SA MAMAN OU À SON PAPA: Avec Bernadette et Howard au lit, Penny s’est occupée de Halley. C’est alors que Halley a dit ses premiers mots à Penny: Maman. Howard et Bernadette étaient furieux, bien sûr, mais Penny était extatique.

10. L’HISTOIRE DU NOM DE NEIL: Howard et Bernadette appellent leur fils Michael, mais son nom légal est Neil Michael Wolowitz. Bernadette voulait donner à son fils le nom de son père, mais Howard voulait lui donner le nom des nombreux Neils de sa vie: Neil Armstrong, Neil Diamond et Neil Gaiman. Bernadette s’est conformée au souhait de Howard, mais lui a donné «Michael» comme deuxième prénom et a continué à appeler son fils par ce nom.

Au cours de 12 saisons de la comédie à succès de CBS, Howard a eu une relation étroite avec sa mère (Photo: CBS)