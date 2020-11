Barry Kripke était un personnage secondaire dans la série The Big Bang Theory, cependant, il avait plusieurs désaccords avec Leonard, Howard, Raj et sans aucun doute, il avait une grande rivalité avec Sheldon, puisqu’il a également étudié la théorie des cordes, la même zone que Cooper.

Au-delà des désaccords qu’il a eu avec le physicien théoricien, il a eu une caractéristique très marquée tout au long du programme et c’est sa Trouble de la parole qui l’a empêché de prononcer les lettres «R» et «L», les faisant sonner comme «W» à la place. Et bien que cela ne devrait pas être une raison de se moquer de quelqu’un, c’était certainement quelque chose que TBBT a voulu souligner.

Il était à la fois un ami et un ennemi du groupe, cherchant principalement à se mettre sous la peau de Sheldon chaque fois qu’il le pouvait, probablement à cause de la jalousie. Mais il y a beaucoup de choses qui n’ont pas beaucoup de sens à son sujet.

10. LE PROBLÈME DE LA PAROLE

Bien sûr, il n’y a rien de mal à avoir un trouble de la parole. Mais pourquoi le personnage a reçu une voix étrange similaire à Elmer Fudd n’a pas beaucoup de sens et semble inutile. D’autant plus que l’acteur qui l’a joué, John Ross Bowie, ne parle pas vraiment comme ça.

L’idée de Kripke en tant que rival de Sheldon à Caltech aurait pu facilement être réalisée sans ajouter la condition connue sous le nom de Rotacisme, où il a prononcé les lettres «R» et «L» comme «Ws».

9. LA RAISON DU RIVAL AVEC SHELDON N’EST PAS CONNUE

Kripke s’est toujours battu avec Sheldon (Photo: CBS)

Kripke adorait taquiner Sheldon et Sheldon adorait taquiner Kripke. Cela n’avait pas beaucoup de sens, donc tout au long de la série, la raison de la rivalité avec Cooper n’était pas connue, à part le fait qu’ils étaient tous les deux physiciens travaillant sur la théorie des cordes. S’ils avaient mis leurs différences de côté, ils auraient probablement pu bien travailler ensemble et partager la recherche, ce qui aurait pu profiter à l’université à long terme.

8. SON AFFAIRE AVEC PENNY

La façon dont Kripke a agi avec Penny était totalement inappropriée. Il ferait des choses dégoûtantes comme essuyer ses poches devant elle pour des restes de nourriture, comme s’il était attirant pour elle.

Il est passé de la flatteuse à l’insulte et a décidé que le nom de Penny n’était pas assez attrayant. Après avoir pris cette décision, il a commencé à l’appeler “Roxanne”, ce qui l’ennuyait et n’avait aucun sens.

7. C’ÉTAIT PERVERS

Kripke était très pervers tout au long de la série (Photo: CBS)

Il a fait des choses vraiment perverses qui semblaient hors de propos, comme parler de prendre des photos de ses “junk” pour les publier sur Craigslist. Dans un autre épisode, il a assisté à l’enterrement de vie de garçon de Howard et se plaignait sans cesse qu’il n’y avait pas de strip-teaseuses.

Il est même devenu trop curieux, faisant pression sur Sheldon pour qu’il révèle des détails intimes sur sa vie sexuelle avec Amy. À une autre occasion, il a flirté avec la mère de Leonard et a envoyé des photos de lui nu à Amy.

6. TOUJOURS AMUSER LA THÉORIE DES CORDES DE SHELDON

Kripke s’est toujours moqué de Sheldon (Photo: CBS)

En tant que physicien partenaire, on pourrait penser qu’il comprendrait beaucoup mieux Sheldon après que ce dernier ait découvert que ses 20 années de travail sur la théorie des cordes auraient en fait été sans valeur.

Kripke a même donné à Sheldon le surnom de super-héros “The Retractor” et se moquait continuellement de lui parce que ses recherches avaient échoué. Il s’est moqué de Sheldon après avoir découvert qu’un Sheldon ivre appelait Stephen Hawking, son idole.

5. IL A CHASÉ AMY

Il a essayé de sortir avec Amy (Photo: CBS)

Kripke a poursuivi Amy après avoir découvert qu’elle et Sheldon avaient rompu. Il a demandé à Amy de sortir et quand Amy a refusé, il lui a envoyé de manière inappropriée une photo nue de lui-même.

Si Sheldon et lui ne s’aimaient vraiment pas et étaient rivaux au travail, c’était bien. Mais il aurait dû respecter les limites en matière de vie personnelle.

4. SON INCAPACITÉ POUR L’AMOUR

Il a une grande incapacité à tomber amoureux (Photo: CBS)

Kinks mis à part, ce qui pourrait être le reflet de son incapacité à avoir des filles, Kripke était un gars plutôt beau, intelligent et avec un bon travail. Alors pourquoi était-ce si difficile pour toi de trouver l’amour?

Tous les autres gars, y compris Howard, Leonard et Sheldon, étaient tout aussi maladroits que Kripke, et Howard était même pervers. Donc, cela n’avait aucun sens que tout au long de la série, Kripke ne semblait jamais sortir avec qui que ce soit.

3. AVAIT CONNAÎTRE SON PROBLÈME DE DISCUSSION

Alors que Kripke semblait bien conscient de bon nombre de ses lacunes, y compris à quel point il était mauvais dans le sport, il n’avait parfois aucune idée de son trouble de la parole, ou du moins agissait comme tel. Mais étrangement, à d’autres moments, il en a agi pleinement conscient.

Un cas dans lequel il a laissé entendre qu’il n’était pas au courant a été celui où il a critiqué le logiciel de reconnaissance vocale de Siri, sans se rendre compte que c’était son rhotacisme, où il a prononcé les lettres «R» et «L» comme «Ws», ce qui lui a rendu difficile de comprendre. Siri, par exemple, a compris que son nom était «Bawwy» et avait du mal à le comprendre quand il lui a demandé de faire des choses comme «Recommander un westauwant» (recommander un restaurant).

2. VOTRE FÊTE D’ANNIVERSAIRE

Dans un épisode de la saison 11, Sheldon et Leonard ont fini par nettoyer la graisse des barils pour convaincre Kripke de renoncer à une place qu’il avait réservée pour sa fête d’anniversaire, l’Athenaeum Club à Caltech, pour que Cooper épouse Amy. à cette même date.

Si Kripke était aussi solitaire qu’il en avait l’air et passait la plupart de son temps dans son club de strip-tease, pourquoi aurait-il besoin d’un lieu aussi élaboré pour une fête d’anniversaire? Apparemment, il n’avait pas beaucoup d’amis.

1. DÉFI SHELDON À UN JEU DE BASKETBALL

Dans un épisode de la cinquième saison, Kripke et Sheldon se sont disputés pour savoir qui pourrait reprendre le bureau du professeur Rothman une fois qu’il aurait quitté son poste. Après avoir échoué à le résoudre par l’intermédiaire du président Siebert, Kripke a défié Sheldon à un match de basket-ball pour prendre la décision finale.

Cela n’avait pas de sens puisque Kripke savait qu’il n’était pas bon au basket. Bien sûr, je savais aussi que Sheldon n’était pas cool non plus. Mais pourquoi ne pas choisir une autre façon de prendre la décision qui implique quelque chose dans lequel vous étiez à la fois bon et non sportif?

