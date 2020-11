Mis à jour le 11/09/2020 à 17:50

Il ne fait aucun doute que Sheldon Cooper était un génie de la physique, mais il avait également une grande capacité à créer diverses choses comme un jeu de société appelé Rock, Paper, Scissors, Lizard and Spock. Malgré le fait que plus d’un an se soit écoulé depuis la fin de The Big Bang Theory, de nombreux fans se demandent encore comment ce jeu particulier a fonctionné.

Le caractère de Jim Parsons Il a décidé de créer une nouvelle version du jeu mythique “rock, papier ou ciseaux” pour le rendre beaucoup plus intéressant, mais personne ne sait pourquoi il a décidé d’ajouter un rat, mais sans aucun doute Spock est à cause du grand amour qu’il ressent pour Star Trek.

Sheldon a parlé pour la première fois de rock, de papier, de ciseaux, de lézard et de Spock dans la saison 2, épisode 8 intitulé “L’expansion Lizard-Spock”. Dans cet épisode, Sheldon et Raj jouent à ce jeu pour résoudre un différend sur ce qu’ils veulent voir à la télévision.

COMMENT FONCTIONNE EXACTEMENT LE JEU?

Sheldon a expliqué à Raj et Leonard quelles sont les règles de Rock, Paper, Scissors, Rat, Spock et cela a donné aux joueurs plus d’options.

Dans le jeu, des ciseaux coupent du papier; papier de couverture de roche; la roche écrase le rat; le rat empoisonne Spock; Spock brise les ciseaux; Les ciseaux décapitent le rat, le rat mange du papier; Le papier désapprouve Spock; Spock vaporise la roche et enfin la roche écrase les ciseaux.

En fin de compte, il n’y avait aucune raison logique de jouer à ce jeu, mais Raj était sûrement intéressé, ce qui lui a fait accepter la proposition de Sheldon.

Ses amis pensaient qu’il était le créateur du jeu, mais ce n’est que dans la saison 5 que l’on a vraiment appris que l’homme d’affaires Sam Kass avait proposé la variation du jeu avec Karen Bryla et à cette époque, il a accusé l’émission de ne pas lui donner de crédit, donc dans l’épisode 17 de cette saison, Sheldon a déclaré que Kass était le créateur.