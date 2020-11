“La théorie du Big Bang” est l’une des comédies les plus populaires et amusantes à la télévision, a fait ses débuts sur CBS en 2007 et a gagné une popularité mondiale tout au long de ses 12 saisons. La série nous a laissé des moments mémorables et des personnages excentriques qui sont devenus une partie de la culture pop: Sheldon, Leonard, Howard, Raj, Penny, Bernadette et Amy.

REGARDEZ ICI: “The Big Bang Theory”: le fils de Sheldon et Amy, la grande révélation de la saison 4 de ‘Young Sheldon’

L’un des personnages préférés de la série est Penny, interprétée par Kaley Cuoco. Elle a été caractérisée comme la plus «normale» parmi une mer de génies en “La théorie du Big Bang”. Il lui a fallu un certain temps pour s’habituer aux excentricités des garçons, mais quand il l’a fait, il est devenu un membre important du groupe. La blonde sensuelle a changé au cours de la série, c’est pourquoi le site Web «Screenrant» a compilé une liste des 5 meilleurs traits et des 5 pires de Penny.

Kaley Cuoco a joué Penny pendant 12 saisons de “The Big Bang Theory” (Photo: CBS)

1. ELLE EST AMUSANTE: Penny a un bon sens de l’humour et est toujours là pour rire des bonnes blagues et en faire ses propres. Bien sûr, une grande partie de son humour est basée sur son sarcasme et son esprit, mais c’est peut-être pourquoi elle est si drôle.

2. ELLE GARDE LE GROUPE UNI: Penny maintient vraiment le groupe ensemble. Quand il peut sembler que ce soit généralement Leonard, Penny est définitivement le ciment qui garde ce groupe comme une grande famille heureuse. Elle est proche de tout le monde et chacun sent qu’il peut lui faire confiance.

3. EST UN PARTENAIRE AMOUREUX: Penny et Leonard forment définitivement un couple amusant et en bonne santé. Le nerd et la fille populaire forment une bonne équipe et sont plus que mari et femme. Penny est amusante et franche dans leur relation, elle se soucie profondément de Leonard, et c’était le cas bien avant qu’ils ne se rencontrent. Son amour est certainement l’un de ses meilleurs traits.

4. ELLE EST AMBITIEUSE: Penny est prête à se battre pour ses objectifs, quel que soit le nombre d’échecs auxquels elle est confrontée. Sa carrière d’actrice en est certainement un exemple, mais aussi lorsqu’elle se trouve être représentante pharmaceutique. Elle fait tout ce qu’elle peut pour que cela fonctionne et soit le meilleur possible, et elle ne laisse personne l’empêcher de le faire. Son ambition et sa détermination sont tout à fait admirables.

5. VOTRE STYLE: Penny s’est toujours démarquée pour s’habiller très bien. Elle a rarement une mauvaise journée dans les vêtements et elle a toujours l’air absolument parfaite, de décontractée à mignonne et élégante. Il est toujours prêt à tout moment et à toute occasion. Votre garde-robe est quelque chose pour laquelle vous méritez certainement des applaudissements.

REGARDEZ ICI: L’actrice de “The Big Bang Theory” qui a presque joué DJ Tanner dans “Full House”

The Big Bang Theory est une sitcom américaine publiée le 24 septembre 2007 et terminée en 2019 par CBS (Photo: CBS)

6. ELLE EST UN PETIT AUTOCHTON: Tout le monde a vu Penny faire des choses incroyablement altruistes et attentionnées avec son entourage, mais elle s’est également montrée égoïste dans certaines situations, lorsqu’elle cherchait son propre avantage. Qu’il s’agisse de s’en prendre à Sheldon, de blâmer les garçons ou de faire de la Saint-Valentin pour elle, Penny a montré ce trait négatif de sa personnalité.

7. EST TROP COMPÉTITIF: La concurrence peut toujours être une bonne chose, mais lorsqu’elle va aux extrêmes, elle peut devenir négative. Penny, comme beaucoup de ses amis, peut être trop compétitive, elle a tendance à aller trop loin. Elle n’est pas prête à perdre facilement et cela peut parfois créer un peu de bagarres et d’arguments.

8. ELLE PEUT ÊTRE SUPERFICIELLE: Penny peut avoir un grand sens du style et de la mode, mais elle peut aussi parfois être un peu superficielle. Elle se soucie beaucoup de l’apparence et devient trop critique à ce sujet. C’est quelque chose sur lequel Penny travaille tout au long de la série, mais est parfois superficiel avec elle-même, avec des inconnus et même avec ses amis.

9. ELLE EST ARROGANTE: La confiance de Penny est grande, mais elle a parfois tendance à mépriser ses amis. Elle sait qu’elle peut être plus populaire, plus jolie et plus drôle, mais cette assurance se transforme parfois en arrogance.

10. PARFOIS, IL EST CONFORMÉ: Penny a en quelque sorte la terrible habitude de se contenter de moins qu’elle ne le mérite. Les fans ont vu cela dans les mauvais emplois d’actrice de Penny et même dans ses petits amis impolis. C’est un trait négatif car tout le monde sait qu’elle mérite mieux et il est plus que frustrant de la voir se contenter de moins.

The Big Bang Theory a duré 12 saisons et a pris fin en mai 2019 sur CBS (Photo: The Big Bang Theory / CBS)