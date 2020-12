L’histoire de “Les Chroniques de Noël 2” (“The Christmas Chronicles 2”, en espagnol) se concentre sur les enfants Kate et Jack, qui vont vivre une grande aventure pour sauver Noël des mains de Belsnickel, un elfe qui, après être devenu humain pour avoir enfreint ses propres règles, cherche à voler l’étoile du village du Père Noël et à détruire Noël pour toujours. Mais quel âge ont exactement les deux garçons?

Kate revient à “The Christmas Chronicles 2” après être apparue dans le premier film avec son frère, Teddy. Dans le premier film, les frères ont sauvé Noël et, en cours de route, Teddy a appris à embrasser l’esprit de Noël et à faire face à la perte de son père. Dans la suite, Kate joue le rôle d’une adolescente bouleversée parce que sa mère (Kimberly Williams-Paisley) a commencé à sortir avec un autre homme, Bob, joué par Tyrese Gibson.

Les deux familles partent en vacances à Cancun pendant les vacances. “The Christmas Chronicles 2”, qui a été créée deux ans après la première, Teddy a grandi et semble accepter le nouveau partenaire de sa mère et dit à sa sœur que Bob rend leur mère heureuse, alors ils devraient lui donner lui, et son fils, Jack, une chance.

Quel âge avaient les enfants dans le deuxième film

Dans “The Christmas Chronicles”, une vieille vidéo à la maison montre Kate comme un bébé, à peine quelques jours. Le cachet de la date sur la vidéo est 2007, faisant de Kate 11 ans dans le premier film (sorti en 2018) et 13 ans dans «The Christmas Chronicles 2»; cela ferait également de Kate le même âge que l’actrice qui la joue, Darby Camp.

Pendant ce temps, Jack, qui est emmené par inadvertance au pôle Nord avec Kate, dit à la fille protagoniste qu’elle n’a que trois ans de plus que lui, par conséquent, la petite a 10 ans.

Cela a maintenu la dynamique du premier film, qui mettait en vedette un adolescent légèrement plus âgé et désemparé (Teddy) aux côtés d’un enfant en bas âge craintif (Kate). Tout comme Teddy a appris sa leçon dans la bande précédente, maintenant dans la deuxième partie, c’est au tour de Kate d’affronter la mort de son père et d’accepter l’avenir de sa mère; et enfin accueillir Bob et Jack dans la famille.

Enfin, pour l’instant Netflix n’a pas annoncé de plans pour “The Christmas Chronicles 3”, mais il est fort possible que le film se produise. Si c’est le cas, l’histoire pourrait continuer avec Kate et Jack légèrement plus âgés, ainsi que quelques nouveaux membres de la distribution, ou elle pourrait prendre un itinéraire complètement différent et présenter de nouveaux acteurs.

