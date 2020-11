“La Couronne»Est un drame historique qui raconte la vie de la reine Elizabeth II de 1947 au 21e siècle. La série couvre tous les moments forts de sa vie, y compris ses relations familiales et ses associations politiques. Il montre également l’impact des deux femmes les plus influentes de la décennie: Margaret Thatcher et Lady Diana Spencer.

Au début de la quatrième saison de “Til couronne», Margaret Thatcher avait été nommé premier Premier ministre de la Royaume-Uni, étant connue pour ses mesures strictes et ses actions inébranlables, peu importe ce que quelqu’un a dit à son sujet. À la fin de la saison, son mandat touche à sa fin.

Les fans de la série ont adoré la nouvelle saison de l’émission et critiques internationaux louent l’utilisation des costumes, la conception de la production, les performances solides et le scénario qui reflète clairement une partie de la famille britannique qui a laissé beaucoup envie d’en voir plus sur la plate-forme de Netflix.

Cependant, un fan a récemment fait la découverte d’un invité spécial cela n’avait pas été pris en compte pour les enregistrements, mais qui apparaissait néanmoins sur le petit écran: une souris. Qu’est-il arrivé exactement à ce rongeur et à quel endroit saison 4 de “La Couronne” se peut voir? Elle apporter la réponse.

LA SOURIS QUI TROUVE LA QUATRIÈME SAISON DE «THE CROWN»

Acteur invité exceptionnel dans une série dramatique? https://t.co/4AFLwCMCSi – La Couronne (@TheCrownNetflix) 15 novembre 2020

Un fan de la série avec l’utilisateur MojoFilms dans Twitter publié le 15 novembre une photo de la petite souris qu’il a trouvée en regardant le troisième épisode de la saison 4 de “La Couronne». L’événement peut être vu quelques instants dans le chapitre et rapidement le petit rongeur pénètre dans le tapis du salon.

Quelques heures après cette publication, le même compte rendu officiel du programme répondait à ceci Tweet en plaisantant: “meilleur acteur invité dans une série dramatique?” Le plus drôle dans tout cela est que personne n’a remarqué ce personnage et très peu pensent que les éditeurs ont laissé passer cet incident sans couvrir le sol.

La souris que presque personne n’a vue dans la saison 4 de “The Crown” (Photo: Netflix)

Certains fans enthousiastes mentionnent qu’il s’agit d’un souris mécanique qui ont été inclus par les producteurs pour clarifier l’état des bâtiments. S’il est vrai que la famille royale vit dans le luxe, les maisons s’effondrent. Pendant épisode cinq, Fagan Note que la peinture s’écaille et le papier peint s’écaille.

En outre, l’emplacement des maisons suggère qu’il y aurait des souris autour. Même ceux au centre de Londres ils devraient s’occuper de souris ou de rats de la rivière. Cela dit, vous ne seriez pas surpris de voir une souris de temps en temps sur les scènes où se promène la famille royale, mais si tel était le cas, la série aurait inclus plus d’un seul “camée”.

La souris que presque personne n’a vue dans la saison 4 de “The Crown” (Photo: Emma Corrin)

Si c’était une erreur, du moins en ce qui concerne l’histoire, c’est crédible. Il est impossible de ne pas mentionner le Coupe Starbucks dans “Le Trône de Fer“Ce qui a conduit l’entreprise à devoir modifier à nouveau l’épisode pour le supprimer dans post-production. Dans ce cas, il est très probable que l’épisode restera tel quel. Netflix.

Pour l’instant, tout reste comme une erreur d’enregistrement, jusqu’à ce que le créateur lui-même Peter Morgan se prononcer sur la question. Peut-être même à la suite de cela, de nouvelles “intrusions” seront ajoutées au programme lors de la cinquième saison de “La Couronne», Mais rien n’a été confirmé par la société de production.

La souris que presque personne n’a vue dans la saison 4 de “The Crown” (Photo: Netflix)

