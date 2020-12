Mis à jour le 12/09/2020 à 20:19

Play Station il rejoint également la dernière grande fête du jeu vidéo de l’année. Les Game Awards 2020 Il est prévu pour le 10 décembre et vous pouvez suivre l’événement via Twitch et YouTube.

Non seulement les différents meilleurs jeux de l’année seront récompensés (par différentes catégories), mais il y aura également des annonces importantes des sociétés de développement. Selon Geoff Keighley, l’un des responsables du gala, il y aura plus d’une douzaine de révélations dans la célébration.

On s’attend à ce que PlayStation soit le protagoniste, après avoir mis en vente sa nouvelle console PlayStation 5. C’est la grande opportunité pour l’entreprise de montrer de nouvelles exclusivités pour 2021.

A travers Twitter, il invite toute sa communauté à être attentive à ses annonces aux Game Awards. Vous devrez vous connecter à l’émission officielle prévue le 10 décembre à 16 h.

Quels jeux PlayStation présentera-t-il aux Game Awards?

Les titres de la PS5 seront des protagonistes, mais beaucoup de ces jeux atteindront également la console PlayStation 4. Parmi les noms les plus populaires pour les Game Awards sont Ratchet et Clank: Rift Apart, Gran Turismo 7, Horizon Forbidden Wes et God of War .

Rappelons que le premier trailer de God of War Ragnarok, la suite du jeu sorti en 2018, était déjà présenté.A la fin du premier jeu, nous étions déjà en avance sur la grande bataille entre Kratos et Thor, donc le développeur a cela en suspens.

