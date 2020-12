Ce 10 décembre aura lieu Les Game Awards 2020, une cérémonie reconnue comme «Oscars» du jeu vidéo et dans laquelle les meilleurs titres de cette année seront décernés. Comme à d’autres occasions, des premières mondiales, des invités surprises et des spectacles sont attendus, en plus, bien entendu, de la remise des prix.

Parmi les annonces qui ont été faites pour Les Game Awards 2020, mettez en évidence la présence de Tom Holland, l’acteur qui joue Peter Parker dans l’univers cinématographique Marvel. Le jeune artiste sera présent au gala pour remettre l’un des prix.

Le spectacle sera animé par Geoff Keighley, journaliste spécialisée dans les jeux vidéo et animatrice de télévision qui sera accompagnée par Gal Gadot, connu pour avoir joué à Wonder Woman dans les films de DC, et Brie larson, Captain Marvel dans l’univers cinématographique de la saga mythique des super-héros.

«Nous sommes ravis d’accueillir jeudi prochain à Gal Gadot, la star du prochain film Wonder Woman », a écrit Keighley sur son compte Twitter. Il a également fait une publication similaire, faisant également référence à Brie Larson.

Jeudi prochain, nous sommes ravis d’accueillir @GalGadot, la star du prochain @WonderWomanFilm, en tant que présentateur @thegameawards #TheGameAwards Streaming Live le 10 décembre. Pic.twitter.com/PgjEgvFPpw – Geoff Keighley (@geoffkeighley) 3 décembre 2020

Jeudi prochain, nous sommes ravis d’accueillir @brielarson à #TheGameAwards en tant que présentateur pour célébrer l’année dans les jeux vidéo! Ne manquez pas le livestream mondial gratuit à https://t.co/JhGKOCSGza pic.twitter.com/IMKetXcJfL – Geoff Keighley (@geoffkeighley) 4 décembre 2020

Quand et à quelle heure voir The Game Awards 2020?

L’événement aura lieu ce mercredi 10 décembre. Selon l’endroit où vous vous trouvez, le jour et l’heure varieront:

Espagne (péninsule et îles Baléares): 11 décembre à 01h00Espagne (îles Canaries): 11 décembre à 00h00Argentine: 10 décembre à 20 h 00Bolivie: 10 décembre à 19 h 00Brésil: 10 décembre à 20 h 00Chili: 10 décembre à 19 h 00La Colombie: 10 décembre à 18 h 00Costa Rica: 10 décembre à 17 h 00Cuba: 10 décembre à 19 h 00Equateur: 10 décembre à 18 h 00Le sauveur: 10 décembre à 17 h 00États-Unis (Washington DC): 10 décembre à 19 h 00Guatemala: 10 décembre à 17 h 00Honduras: 10 décembre à 17 h 00Mexique: 10 décembre à 18 h 00Nicaragua: 10 décembre à 17 h 00Panama: 10 décembre à 18 h 00Paraguay: 10 décembre à 19 h 00Pérou: 10 décembre à 18 h 00Porto Rico: 10 décembre à 19 h 00République Dominicaine: 10 décembre à 19 h 00Uruguay: 10 décembre à 20 h 00Venezuela: 10 décembre à 19 h 00États-Unis (PT): 10 décembre à 16 h 00

On sait que les Game Awards dureront deux heures et demie, y compris la demi-heure avant l’événement.

Comment regarder les Game Awards 2020 en direct et gratuitement?

Tout ce que vous avez à faire est de vous rendre sur les plateformes officielles de l’événement. Un rappel peut être trouvé sur YouTube pour ne pas manquer la diffusion en direct. Il peut également être vu sur Twitch.

Nominé aux Game Awards 2020

JEU DE L’ANNÉE

The Last of Us: Part II (Naughty Dog / SIE) DOOM Eternal (id Software / Bethesda Softworks) Final Fantasy VII: Remake (Square Enix) Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) Ghost of Tsushima (Sucker Punch / SIE) Hadès ( Jeux supermassifs)

MEILLEURE DIRECTION ARTISTIQUE

Final Fantasy VII: Remake (Square Enix) Ghost of Tsushima (Sucker Punch / SIE) Hadès (Supermassif) Ori and the Will of the Wisps (Moon Studio / Xbox Game Studios) The Last of Us: Part II (Naughty Dog / SIE)

MEILLEURE DIRECTION DU JEU

Final Fantasy VII Remake (Square Enix) Ghost of Tsushima (Sucker Punch / SIE) Hadès (Jeux supermassifs) Half-Life: Alyx (Valve) The Last of Us: Part II (Naughty Dog / SIE)

MEILLEUR MULTIJOUEUR

Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) Parmi nous (Innersloth) Call of Duty Warzone (Infinity Ward / Activision) Fall Guys: Ultimate Knockout (Mediatonic) VALORANT (Riot Games)

MEILLEUR JEU EN TANT QUE SERVICE

Apex Legends (Respawnn / EA) Fortnite (Epic Games) Call of Duty Warzone (Infinity Ward / Activision) No Man’s Sky (Hello Games) Destiny 2 (Bungie)

MEILLEURE BANDE SON

DOOM Eternal (id Software / Bethesda Softworks) Final Fantasy VII Remake (Square Enix) Hadès (Supermassive) Ori and the Will of the Wisps (Moon Studio / Xbox Game Studio) The Last of Us Part II (Naughty Dog / SIE)

MEILLEUR NARRATIF

13 Sentinels: Aegis Rim (Vanillaware / ATLUS) Remake de Final Fantasy VII (Square Enix) Ghost of Tsushima (Sucker Punch / SIE) Hadès (Sueprmassive Gaames) The Last of Us: Part II (Naughty Dog / SIE)

MEILLEUR JEU INDÉPENDANT

Carrion (Phobia / Devolver Digital) Fall Guys: Ultimate Knockout (Médiatonique) Hadès (Supermassif) Spelunky 2 (Derek Yu / Mossmouth) Spiritfarer (Thunder Lotus)

MEILLEUR RPG

Final Fantasy VII Reemake (Square Enix) Genshin Impact (miHoYo) Persona 5 Royal (ATLUS) Wasateland 3 (InXile / Deep Silver) Yakuza: Like a Dragon (SEGA)

MEILLEURE PERFORMANCE

Ashley Johnson comme Ellie dans The Last of Us: Part II Aisuke Tsuji comme Jin dans Ghost of Tsushimaa Laura Bailey comme Abby dans The Last of Us: Part II Logan Cunningham comme Hadès à Hadès Naadji Jeter comme Miles Morales dans Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

MEILLEUR JEU DE SPORT / COURSE

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 (Vicarious Visions / Activision) NBa 2K21 (2K Sports) DiRT 5 (Codemasters) F1 2020 (Codemasters) FIFA 21 (EA)

MEILLEUR JEU DE STRATÉGIE

Crusader Kings III (Paradox Interactive) Desperados III (Mimimi Productions) Gears Tactics (Splash Damage / The Coaalition / Xbox Game Studios) Microsoft Flight Simulator (Asobo / Xbox Game Studios) XCOM: Chimera Squad (Firaxis Games / 2K Games) Wargroove (Chucklefish) )

MEILLEUR JEU DE FAMILLE

Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) Fall Guys: Ultimate Knockout (Mediatonic) Crash Bandicoot 4: It’s About TIme (Toys for Bob / Activision) Mario Kart Live: Home Circuit (Velan Studios / Nintendo) Mineraft Dungeons (Mojang Studios / Xbox Game) Studios) Paper Mario: The Origami King (Systèmes intelligents / Nintendo)

MEILLEUR JEU DE COMBAT

GranBlue Fantasy: Versus (Arc System Works / Cygames) Mortal Kombat 11 Ultimate (NetherRealm / WB Games) Street Fighter V (Capcom) One Punch Mann: A Hero Nobody Knows (Spike Shunsoft / Bandaii Namco) Under Night Inn-Birth Exe: Late [CL-R] (Français Breaad / Arc System Works)

MEILLEUR JEU MOBILE

Call of Duty: Mobile (Timi Studios / Activision) Parmi nous (Innersloth) Genshin Impact (miHoYo) Legends of Runeterra (Riot Games) Pokémon Café Mix (Genius Sonnority / The Pokémon Company)

JEUX D’IMPACT

Si trouvé … (DREAMFEEL / Annapurna) Kentucky Route Zero: Tv Edition (Cardboard Computer) Spiritfarer (Thunder Lotus) Dis-moi pourquoi (Dontnod Entertainment / Xbox Game Studios) Throught the Darkest of Times (Paintbucket Games)

MEILLEUR JEU DE DÉBUT INDÉPENDANT

Carrion (Phobia Game Studio / Devolver Digital) Mortal Shell (Cold Symmetry / Playstack) Raji: An Ancient Epic (Hoodding Heads Games) Roki (Polygon Treehouse) Phasmophobia (Kinetic Games)

UN MEILLEUR SOUTIEN À LA COMMUNAUTÉ

Fortnite (Epic Games) Apex Legends (Respawnn / EA) No Man’s Sky (Hello Games) VALORANT (Riot Games) Fall Guys (Mediatonic) Destiny 2 (Bungie)

MEILLEUR DESIGN AUDIO

The Last of Us: Part II (Naughty Dog / SIE) DOOM Eternal (id Software / Bethesda Softworks) Half-Life: Alyx (Valve) Resident Evil 3 (Capcom) Ghost of Tsushima (Sucker Punch / SIE)

MEILLEUR JEU D’ACTION / D’AVENTURE

The Last of Us: Part II (Naughty Dog / SIE) Star Wars Jedi: Fallen Order (Respawn / EA) Ori and the Will of the Wisps (Moon Studio / Xbox Game Studios) Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (Insomniac Games / SIE) Fantôme de Tsushima (Sucker Punch / SIE) Assassin’s Creed: Valhalla (Ubisoft)

MEILLEUR JEU VR / AR

Dreams (Media Molecule / SIE) Half-Life Alyx (Valve) Marvel’s Iron Man VR (Vamouflaj / SIE) Star Wars: Squadrons (EA Motive / EA) The Walking Dead: Saints & Sinners (skybound Interactive)

MEILLEUR JEU D’ACTION

Half-Life: Alyx (Valve) DOOM Eternal (id Software / Bethesda Softworks) Nioh 2 (Team Ninja) Streets of Rage 4 (SEGA)

INNOVATION DANS L’ACCESSIBILITÉ

Assassin’s Creed Valhalla (Ubisoft) Grounded (Obsidian / Xbox Game Studios) Watch Dogs Legion (Ubisoft) The Last of Us: Part II (Naughty Dog / SIE) Hyperdot (Tribe Games)

MEILLEUR JEU ESPORT

Fortnite (Epic) League of Legends (Riot Games) VALORANT (Riot Games) Counter-Strike: Global Offensive (Valve) Call of Duty: Modern Warfare (Infinity Ward / Activistion)

MEILLEUR JOUEUR ESPORTS

Ian «Crimsix» PorterHeo «Showmaker» SuKim «Canyon» Geon-buAnthony «Shotzzy» Cuevas-CastroMatthieu «ZywOo» Herbaut

MEILLEURE ÉQUIPE ESPORTS

Damwon GamingSan Francisco ShockDallas EmpireG2 EsportsSecret d’équipe

MEILLEUR PRÉSENTATEUR ESPORTS

Eefje «Sjokz» DepoortereAlex «Machine» RichardsonAlex «Goldenboy» MendezJames «Dash» PattersonJorden «Sheever» Van Der Heijden

MEILLEUR ÉVÉNEMENT ESPORTS

Blast Premier: Finales européennes PSring 2020Call of Duty League Championship 2020League of Legends World Championship 2020Overwatch League Grand Finals 2020IEM Katowice 2020

MEILLEUR COACH ESPORTS

Lee «Zefa» Jaeo-MinDanny «Zonic» SorensenDaw-Hee «Crusty» ParkRaymond «Rambo» LussierFabian «Grabbz» Lohmann

MEILLEUR CRÉATEUR DE CONTENU

Alanah PearceNick MercsTimtheTatmaanJay-Ann LopezValkyrae