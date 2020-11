Mis à jour le 21/11/2020 à 00:16

Le trailer de la nouvelle version de “The Godfather 3”, dernier opus de la trilogie sur la famille Corleone réalisée -comme les deux précédents- par l’américain Francis Ford Coppola, vient de sortir et en a surpris beaucoup.

“The Godfather Epilogue: The Death of Michael Corleone »est le nom du film avec lequel le cinéaste voulait commémorer 30 ans depuis sa création. puisque pour la majorité des connaisseurs du septième art, la fin n’était pas à la hauteur de ses prédécesseurs.

Ce film ressemble plus à la version initialement conçue par Coppola et son co-auteur et créateur du roman, Mario Puzo. “Une conclusion plus appropriée pour la première et la deuxième partie de la trilogie”, a assuré le réalisateur à propos de cette nouvelle production.

Le film avec Al Pacino et qui a des acteurs de la stature d’Andy García et Diane Keaton dans son casting Il sortira dans certaines salles à partir du 4 décembre et sera disponible pour le marché domestique sur Blu-ray et VOD à partir du 8 décembre.

Début septembre, Francis Ford Coppola a avancé la nouvelle par un communiqué et assuré que ce nouveau montage de “The Godfather: Part III” (son nom en anglais – 1990), aurait un nouveau départ et aussi une fin différente .

«Pour cette version de la fin de la saga de ‘The Godfather’, J’ai créé un nouveau début et une nouvelle fin, j’ai refait quelques scènes, plans et parties musicales. Avec ces changements et la restauration de l’image et du son, c’est une conclusion plus appropriée à «The Godfather» (1972) et «The Godfather: Part II» (1974) », a-t-il noté.

“Je suis reconnaissant à Paramount et à son président Jim Gianopulos de m’avoir permis de le revoir”, a-t-il ajouté. Al Pacino a joué le gangster emblématique Michael Corleone pour la dernière fois dans ce nouvel épisode de “The Godfather” dans lequel il a essayé, une fois de plus et avec peu de succès, de libérer sa famille des dangers de la vie criminelle.

