“Le bon docteur” est l’une des séries télévisées américaines préférées du public. Le drame médical ABC a accroché les téléspectateurs depuis sa première en 2017, recevant des éloges de la critique pour la grande performance de Freddie Highmore dans le rôle titre de Shaun Murphy, un jeune chirurgien atteint d’autisme et du syndrome de la sauge, qui vient travailler à l’hôpital San Jose St. Bonaventure.

Actuellement, la série est dans sa quatrième saisonCependant, seuls cinq chapitres ont été diffusés, car ils ont pris une pause et seront de retour en janvier 2021. En attendant d’autres histoires, nous vous montrons 10 détails cachés sur Shaun Murphy que les fans ont peut-être manqué, selon le site “Screenrant”.

“The Good Doctor” a été créé le 25 septembre 2017, depuis lors, il est devenu l’une des séries télévisées les plus populaires (Photo: ABC)

1. SYNDROME SAVANT: Non seulement le Dr Shaun Murphy est autiste, mais il souffre également d’une maladie extrêmement rare appelée syndrome de Savant. Une personne normale qui a ce syndrome est incroyablement brillante dans certains domaines, mais si une personne autiste a ce syndrome, elle est presque un surhumain, elle a donc un ensemble de compétences qui surpasse les autres êtres humains moyens.

2. PARENTS ABUSIFS: Les parents de Shaun étaient très violents physiquement et psychologiquement, alors lui et son frère se sont enfuis de chez eux. Sa mère était sensible à son égard, mais il ne s’en souciait probablement pas assez pour faire quelque chose à ce sujet.

3. VOTRE ÂGE ACTUEL: Le Dr Glassman a déclaré dans la scène d’ouverture qu’il connaissait Shaun depuis 14 ans. Cela signifie que Shaun a environ 26 ans lors de la première saison.

4. COMPÉTENT EN ESPAGNOL: Shaun Murphy est un médecin super intelligent, mais son domaine d’expertise ne se limite pas seulement à la médecine, il maîtrise également les langues. Comprenez et parlez l’espagnol avec facilité. L’acteur Freddie Highmore a deux premiers diplômes en espagnol et en arabe de l’Université de Cambridge.

5. LA MÈRE ADOPTIVE: Lorsque le frère de Shaun est mort dans un accident, son vieil ami et mentor Glassman l’a aidé avec une famille d’accueil. La mère était très distante avec lui, cependant, elle était inquiète. Elle avait vraiment le cœur brisé lorsque les autorités ont dû l’emmener après qu’elle soit tombée malade.

“The Good Doctor” a été acclamé par la critique pour la performance exceptionnelle de Freddie Highmore dans le rôle-titre de Shaun Murphy. (Photo: ABC)

6. AIMEZ LE FOOTBALL: Shaun aime le football. Il est mentionné dans plus d’un épisode qu’il aime le sport. La série nous montre Shaun Murphy se souvenant de flash-back de son enfance dans lesquels il voulait jouer au football, mais les autres enfants le harcèlent et même le battent. Même lorsque ces souvenirs sont irrévocablement liés à la douleur qu’ils lui ont causée, il aime se souvenir de ces moments.

7. N’AIMEZ PAS LES QUESTIONS: Shaun déteste absolument les confrontations. Cela a été découvert lorsque Claire cherche à se connecter avec lui d’une certaine manière et à comprendre comment il fonctionne. C’est pourquoi il se rend chez le Dr Glassman pour savoir comment se lier avec lui, ce dernier lui a demandé de trouver une issue. Au milieu d’une conversation à sens unique, elle réalisa qu’il ne répondait pas aux questions, mais il lui répondait généralement quand elle ne demandait pas quelque chose.

8. AIMEZ LES CHATS: Ce détail a été subtilement révélé lorsque Shaun venait d’arriver dans son nouvel appartement et a vu un chat sauvage allongé sur sa terrasse. Cette nuit-là, sa nouvelle voisine Lea est venue chercher des piles et lui a dit de ne pas nourrir le chat car elle ne le laisserait jamais seul s’il le faisait. Mais, dans la scène suivante, il est montré qu’il a acheté de la nourriture en conserve pour le chat et l’a emmenée à l’extérieur.

9. LEA POURRAIT AVOIR ÉTÉ SA MARIÉE: Shaun aimait beaucoup Lea et il était tout à fait évident qu’ils avaient tous les deux une sorte d’alchimie lors de leur première rencontre. Elle était aussi la première femme que Shaun l’aimait. Cependant, tout cela est sorti par la fenêtre lorsqu’elle est partie en voyage sans le dire à Shaun. Elle aurait pu être sa petite amie si elle ne l’avait pas fait.

10. DIFFICULTÉ DANS L’EMPATHIE COGNITIVE: Shaun est autiste, il a donc du mal à gérer ses émotions. Cependant, au fil du temps, il a réussi à améliorer son empathie émotionnelle à un point tel que, bien qu’il ne demande pas toujours directement à la personne, il semble avoir une bonne compréhension de l’état émotionnel d’une personne.

