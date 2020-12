Freddie Highmore est le personnage principal de “Le bon docteur“de abc, jouant le Dr Shaun Murphy, chirurgien autiste. Le programme porte sur le développement personnel et professionnel de Shaun tout en travaillant à l’hôpital San Jose St. Bonaventure. Bien qu’il ait du mal à comprendre certaines des «normes sociales», ses amis et collègues sont souvent là pour apporter soutien et conseils à Shaun.

Depuis sa création en 2017, la série a réussi à se démarquer des autres en recevant des éloges de la critique pour le grande performance de son protagoniste, qui a ajouté la série à sa longue liste de succès sur le petit écran. Cependant, cela s’est également reflété sur le grand écran, récoltant plusieurs premières au box-office dans votre dossier.

Maintenant, bien qu’il ait eu de grands succès au box-office, comme c’était le cas “Charlie et la chocolaterie“Il a également eu des cassettes pas très bonnes, comme”L’art de tout passer», Qui a été classé comme l’un des pires films de l’acteur, tant par son public que par la critique internationale.

Dans cet article, nous ferons un petit bilan de la carrière de l’acteur, montrant les meilleurs films auxquels il a participé selon la page Tomates pourries. Malheureusement, juste 7 de ces titres ont passé avec un score positif pour les critiques, alors que la réaction de ses téléspectateurs était mitigée.

TOP 10 DES FILMS DU «BON DOCTEUR»

10. Rush d’août – 37% de critiques / 82% d’audience

Un orphelin de talent musical, Evan (Freddie Highmore), fuit son orphelinat et cherche à New York ses parents biologiques. Au cours de son voyage, il est emmené sous l’aile du magicien (Robin Williams), un sans-abri qui vit dans un théâtre abandonné. Après avoir découvert son talent, le magicien nomme Evan “August Rush” et élabore un plan pour capitaliser sur son talent. Evan ne sait pas que ses parents, Lyla (Keri Russell) et Louis (Jonathan Rhys Meyers), le recherchent aussi.

9. The Golden Compass – 42% de critiques / 51% d’audience

Lyra Belacqua (Dakota Blue Richards) vit dans un monde parallèle dans lequel les âmes humaines prennent la forme de compagnons animaux à vie appelés démons. Les forces obscures opèrent dans le monde des filles et de nombreux garçons ont été kidnappés par des êtres connus sous le nom de Gobblers. Lyra jure de sauver son meilleur ami, Roger, après que lui aussi ait disparu. Il embarque avec son démon, une tribu de marins, une sorcière, un ours des glaces et un aviateur du Texas dans une quête épique pour sauver Roger et sauver son monde.

8. Astro Boy – 50% de critiques / 50% d’audience

Dans la ville futuriste de Metro City, un brillant scientifique nommé Tenma construit Astro Boy (Freddie Highmore), un garçon robotique avec une super force, une vision aux rayons X et la capacité de voler. Astro Boy se propose d’explorer le monde et de trouver l’acceptation, en apprenant ce qu’est l’être humain dans le processus. Découvrant que ses amis et sa famille à Metro City sont en danger, il utilise ses incroyables pouvoirs pour sauver tout ce qu’il aime.

7. Toast – 62% de critiques / 52% d’audience

Le jeune Nigel Slater (Freddie Highmore) a de grandes aspirations culinaires, bien que sa mère (Victoria Hamilton) ne sache faire que du pain grillé. À la mort de sa mère, les relations sont tendues entre Nigel et son père (Ken Stott), surtout lorsqu’il se remarie une femme (Helena Bonham Carter) qui gagne son cœur avec une tarte au citron meringuée. Nigel entre à l’école de cuisine, commence à travailler dans un pub et se retrouve en concurrence avec sa belle-mère, à la fois dans la cuisine et pour l’attention de son père.

6. 5 enfants et it – 63% de critiques / 42% d’audience

Lorsque leur père entre en guerre, un groupe de garçons qui comprend les espiègles Robert (Freddie Highmore) et Cyril (Jonathan Bailey) reste avec leur oncle, qui a une serre sur sa propriété. Là, ils découvrent “It”, une créature qu’ils reconnaissent des contes au sommeil comme une fée des sables. «Cela» peut exaucer des vœux, mais comme les enfants et leur cousin Horace (Alexander Pownall) le découvriront bientôt, plus leur souhait est extravagant, plus la possibilité d’un désastre est grande.

5. Le voyage – 68% de critiques / 63% d’audience

Ian Paisley, un protestant évangélique convaincu et défenseur de l’Irlande du Nord, et Martin McGuinness, un ancien dirigeant de l’IRA, sont contraints de voyager ensemble en voiture. Sa proximité contribuera-t-elle à la recherche de la paix?

4. Deux frères – 78% de critiques / 75% d’audience

Les bébés tigres jumeaux Kumal et Sangha sont détruits lorsque leur père est tué par le chasseur Aidan McRory (Guy Pearce). Kumal se retrouve dans un cirque, où un dresseur abusif (Vincent Scarito) lui brise les esprits, tandis que Sangha est adopté par le fils d’un politicien (Freddie Highmore) et mis de côté lorsqu’il attaque le chien de la famille. Les frères se battent pour survivre dans un monde où les tigres sont réduits en esclavage ou tués pour le sport, et lorsqu’ils se retrouvent inévitablement, c’est dans les pires circonstances.

3. The Spiderwick Chronicles – 81% de critiques / 63% d’audience

Des trois enfants de Grace, Jared (Freddie Highmore) a toujours été considéré comme le fauteur de troubles. Ainsi, lorsque des choses étranges se produisent après que sa famille a emménagé dans la propriété délabrée d’un parent, sa sœur Mallory (Sarah Bolger), son frère jumeau Simon et leur mère supposent que Jared est derrière tout cela. Cependant, des créatures magiques parcourent le terrain et tout le monde veut un livre spécial que Jared a trouvé: un guide de terrain de créatures fantastiques, écrit par Arthur Spiderwick.

2. Finding Neverland – 83% de critiques / 87% d’audience

Ce récit charmant d’une période de la vie de l’auteur JM Barrie (Johnny Depp) révèle les relations et les événements réels qui ont formé la base de l’œuvre la plus emblématique de l’auteur, «Peter Pan». Après que Barrie a développé une relation platonique avec la veuve Sylvia (Kate Winslet) et leurs quatre enfants, il est inspiré pour écrire une pièce sur un groupe d’enfants qui ne veulent pas grandir. Le travail est un succès et finit par réunir Barrie et les enfants d’une manière qu’elle ne s’était jamais attendue.

1. Charlie et la chocolaterie – 83% de critiques / 51% d’audience

Basé sur le conte bien-aimé de Roald Dahl, ce film comique et fantastique suit le jeune Charlie Bucket (Freddie Highmore) et son grand-père Joe (David Kelly) alors qu’ils rejoignent un petit groupe de gagnants du concours alors qu’ils visitent l’usine magique et mystérieuse de bonbons excentriques. créateur Willy Wonka (Johnny Depp). Avec l’aide de ses petits employés d’Oompa Loompa (Deep Roy), Wonka a une motivation cachée pour la tournée, une motivation qu’il ne révélera qu’après que les garçons du groupe auront montré leurs vraies couleurs.