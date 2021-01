“Le bon docteur” est l’un des drames médicaux les plus réussis de ces dernières années. La saison 4 a débuté le 2 novembre avec l’épisode “ Frontline Part One ”, qui montrait les médecins et les infirmières de San José Saint-Bonaventure face à la pandémie de coronavirus. Cependant, après le cinquième chapitre, la série ABC a fait une pause et sera de retour en 2021.

PLUS D’INFORMATIONS: «Le bon docteur»: Dr Meléndez, va-t-il réapparaître après sa mort?

Drame médical d’ABC réapparaîtra le lundi 11 janvier avec le sixième chapitre de la saison 4, où nous verrons Le Dr Audrey Lim (joué par Christina Chang) s’occupe du traumatisme émotionnel résiduel du COVID-19.

Comme l’a révélé TVLine, Audrey Lim essaie d’ignorer ses sentiments et d’adopter une mentalité de «business as usual». “Elle essaie d’être occupée à l’hôpital, l’idée est que c’est son endroit sûr, ironiquement, quand elle est en chirurgie”, a déclaré Chang à propos de l’épisode.

Le drame médical ABC réapparaîtra le lundi 11 janvier avec le sixième épisode de la saison 4 (Photo: ABC)

«La première partie de cet épisode est qu’elle se sent comme, ‘Ecoute, je suis fatiguée, je suis envahie, mais tout le monde l’est. J’ai beaucoup dans mon assiette, mais tout le monde en a. Chaque hôpital, chef d’hôpital et chef de chirurgie, tout le monde le ressent. Je ne suis pas unique, je ne suis pas spécial », explique-t-il à TVLine.

Le Dr Claire Browne est la première à reconnaître que quelque chose ne va pas avec Lim. «Ce qui est si intéressant dans cette dynamique, c’est que Lim doit équilibrer son amitié avec Claire en étant son patron», dit Chang.

“Il y a toujours une hiérarchie là-bas, donc elle est probablement moins vulnérable avec Claire, ou du moins essayant de l’être, qu’elle ne le serait si elles étaient partenaires”, ajoute l’actrice.

PLUS D’INFORMATIONS: The Good Doctor: Shaun et Lea, seront-ils séparés dans les prochains épisodes de la saison 4?

Dans le chapitre 6 de la saison 4, nous ne verrons pas seulement ce dilemme, Lim doit également s’inquiéter pour Shaun, qui déclare qu’il ne veut pas enseigner aux nouveaux résidents après la perte du patient d’Asher.

«Elle est un grand défenseur de [Shaun], et où j’aurais normalement beaucoup plus de patience pour qu’il soit débutant [en términos de supervisar pasantes], sa capacité pour lui est beaucoup plus limitée », dit Chang.

Depuis sa création en 2017, “The Good Doctor” a réussi à se démarquer du reste des drames médicaux, recevant des éloges de la critique pour la grande performance de Freddie Highmore dans le rôle-titre de Shaun Murphy, un jeune chirurgien autiste qui vient travailler à San Hôpital Jose St. Bonaventure.

“The Good Doctor”: le personnel médical fait face aux conséquences du COVID-19 dans la saison 4 (Photo: ABC)