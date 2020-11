“Le bon docteur” rejoint la liste des séries qui auront la pandémie COVID-19 comme l’un de ses principaux sujets. La saison 4 de la production à succès d’ABC débute le lundi 2 novembre après une longue interruption. C’est vrai, le drame médical du Dr Shaun Murphy (Freddie Highmore) fait ses débuts aujourd’hui et nous vous expliquons ici comment regarder les nouveaux épisodes de la série EN DIRECT EN LIGNE.

Il y a quelques mois, David Shore, créateur de “Le bon docteur”, a confirmé à TVLine que le coronavirus sera le thème central de ses premiers chapitres. «Notre programme porte sur les réalités, nous racontons des histoires sur le monde dans lequel nous vivons et cette situation sanitaire fait partie du monde dans lequel nous vivons actuellement. Le coronavirus sera sûrement un test non indifférent pour les médecins de San Buenaventura », a-t-il déclaré.

Se référant à Saison quatre, la série débutera par deux épisodes: “Frontline Part One and Part Two” (première ligne, partie 1 et partie 2), qui montrera aux médecins et infirmières de l’hôpital San José Saint-Bonaventure face aux conséquences de la pandémie. Après ces deux premiers chapitres, la série reviendra à l’intrigue principale, bien sûr, dans un monde post-COVID-19.

COMMENT ET QUELLE HEURE POUR VOIR LA PREMIÈRE DE «THE GOOD DOCTOR», SAISON 4

Le premier épisode de la saison 4 de “The Good Doctor” la Lundi 2 novembre à 22 h sur ABC. De même, aux États-Unis, les fans pourront regarder la première via le site officiel de la chaîne. (CLIQUEZ ICI).

Du côté de l’Amérique latine, la confirmation de Canal Sony et d’Amazon Primer Video sur son émission est attendue.

HORAIRES DE PREMIÈRE MONDIALE EN AMÉRIQUE LATINE, PAR PAYS

Mexique: 21h00 Pérou: 22h00 Argentine: 12h00 Chili: 12h00 Colombie: 22h00 Equateur: 22h00 Espagne: 4h00 (mardi 3 novembre) Le premier épisode de la saison 4 de “The Good Doctor” débute le lundi 2 novembre à 22h00 sur ABC (Photo: ABC)

ACTEURS ET PERSONNAGES DU «BON MÉDECIN» 4

Le noyau central de la série restera dans la quatrième saison. Autrement dit, nous verrons Freddie Highmore, Antonia Thomas, Hill Harper, Christina Chang, Richard Schiff, Paige Spara, Y Tamlyn Tomita gérer les problèmes à l’hôpital.

Cependant, pour la quatrième tranche de “Le bon docteur” aura quelques pertes. Jasika Nicole comme Carly Ce ne sera pas dans cette nouvelle saison, bien qu’il apparaisse encore dans certains chapitres de l’émission. En revanche, la fin de la saison 3 a été un tournant pour de nombreux personnages, dont, Will Yun Lee comme Dr. Park Oui Fiona Gubelman comme Razneck.

Sur ces deux, Shore compta sur son retour. Ecoutez, je ne pense pas que le Dr Park s’en va. Je ne pense pas que le Dr Morgan s’en va », a-t-il déclaré à Deadline. «Mais il y aura des changements pour ces personnages en raison des choses qui leur sont arrivées et des expériences qu’ils ont vécues, dans leur cas un changement physique, dans leur cas un changement émotionnel. Mais il y aura des changements pour les deux ».

Freddie Highmore – Dr Shaun MurphyNicholas Gonzalez – Dr Neil MelendezAntonia Thomas – Dr Claire BrowneRichard Schiff – Dr Aaron GlassmanJasika Nicole – Dr Carly LeverHill Harper – Dr Marcus AndrewsYun Lee – Dr Alex ParkFiona Gubelmann – Dr Morgan ReznickPaige Spara – Léa Dilallo Le noyau des acteurs de la série restera dans la quatrième saison (Photo: ABC)

