“Le bon docteur” est l’un des drames médicaux les plus réussis à la télévision. La saison 4, qui a débuté le 2 novembre, traite de la crise sanitaire causée par le COVID-19. Les premiers épisodes nous ont montré les médecins et infirmières de San José Saint-Bonaventure confrontés à ce nouveau virus et à ses conséquences.

La série diffusé sur ABC a accroché les téléspectateurs depuis sa première en 2017, recevant des critiques élogieuses pour la grande performance de Freddie Highmore dans le rôle-titre de Shaun Murphy, un jeune chirurgien atteint d’autisme et du syndrome de la sauge, qui vient travailler. à l’hôpital San Jose St. Bonaventure.

La pandémie n’a pas seulement atteint les nouveaux épisodes de “Le bon docteur”Malheureusement, le coronavirus a affecté l’un de ses acteurs. Il s’agit de Richard Schiff, qui joue le rôle du docteur Glassman, le mentor du Dr Shaun, dans le drame médical populaire.

L’acteur américain a révélé avoir été infecté par le COVID-19[feminine, et il menait une bataille à l’hôpital. Avant d’être admis, il a confirmé que lui et sa femme Sheila Kelley (également son partenaire dans la fiction) a été testée positive pour le nouveau coronavirus. Maintenant, les fans se demandent ce qui est arrivé aux acteurs et ici nous vous disons tout ce qui est connu jusqu’à présent.

Richard Schiff joue le rôle du docteur Glassman dans “The Good Doctor” (Photo: ABC)

LE BON DOCTEUR: CE QUI EST ARRIVÉ À RICHARD SCHIFF APRÈS AVOIR ÉTÉ COVID-19

Lors d’une interview avec PopCulture.com, l’actrice Christina Chang a révélé que Richard Schiff et sa femme Sheila Kelley vont mieux. Les deux acteurs sont même de retour sur le tournage du drame médical ABC.

«Il est de retour sur le plateau. C’est un miracle », a déclaré Chang. «Je veux dire, je ne veux pas parler pour eux, je pense que c’est leur histoire, mais je dirai qu’il est de retour sur le plateau. De toute évidence, tous sont sans COVID. Je pense qu’il est cependant prudent de dire que ce n’était pas facile », a déclaré l’actrice.

Dans ce sens, Christina Chang a exhorté le public à prendre soin de lui-même et à se conformer aux règles établies pour empêcher la propagation du coronavirus. «Veuillez continuer à maintenir une distance sociale et rester à la maison si vous le pouvez. C’était un moment terrifiant pour eux », a-t-il ajouté.

Le 10 novembre, Schiff a raconté que lui et sa femme avaient été testés positifs au COVID-19. Ils ont découvert le diagnostic le jour des élections aux États-Unis.

«Ce fut la semaine la plus étrange de notre vie. Nous sommes déterminés à trouver un moyen de retrouver la santé. Nous soutenons tous ceux qui luttent contre cela », a publié l’acteur.

Richard Schiff a reçu un diagnostic de COVID-19 en novembre 2020 (Photo: ABC)

Plus tard, Sheila Kelley a déclaré, via son compte Instagram, que «nous avons été mis en quarantaine chez nous à Vancouver. (Nous nous remettons). ” «Une minute, vous vous sentez presque bien et la suivante, vous ne pouvez pas reprendre votre souffle. Les symptômes changent radicalement tous les jours, voire toutes les heures », a-t-il expliqué.

À la fin du mois de novembre, on a annoncé que Richard Schiff et Sheila Kelley avaient été libérés et se portaient bien. Le célèbre acteur et son partenaire ont quitté l’hôpital et ont poursuivi leur convalescence de chez eux.

“Je suis sorti de l’hôpital au moment où j’écris ceci”, a déclaré Richard Schiff, reconnaissant à ses partisans. «Je suis reconnaissant pour tout l’amour et le soutien. C’est extrêmement émouvant et m’émeut profondément. Merci aux infirmières et aux médecins fantastiques. Je suis conscient de ma chance. Beaucoup se battent encore. “