“Le mandalorien“Est la première série d’action de la franchise de”Guerres des étoiles“Qui tourne autour d’un chasseur de primes solitaire sauvant un enfant, Baby Yoda, qui était censé donner le malin en récompense Vestige impérial. Cependant, elle l’élève jusqu’à ce qu’elle vienne à l’aimer comme un père, alors qu’ils parcourent la galaxie ensemble.

Dans la serie Din Djarin a la tâche de rassembler Baby yoda avec leurs professeurs, c’est-à-dire les Ordre Jedi, à la fin de saison 1. Tout au long de la saison 2, le couple se lance dans l’aventure d’une planète à l’autre à la recherche d’un Jedi bien connu des fans de la franchise, qui prendraient Grogu et le former aux voies du Force.

Mais quand le bébé est kidnappé par Moff Gideon, un officier impérial qui veut créer des soldats qui peuvent utiliser le Force en utilisant le sang du bébé, Din Djarin Il ne recule devant rien pour reconquérir son fils adoptif qui l’a accompagné pendant tant d’épisodes et ne l’a jamais quitté.

Après la fin intense de la Deuxième SaisonIl est naturel que les fans réclament d’en savoir plus sur la prochaine partie et les nouveaux épisodes. C’est ce que l’on sait sur le saison 3 de “Le mandalorien“, des chapitres qui sont encore loin d’être sortis sur la plateforme de Disney Plus.

QUAND LA SAISON 3 DE «THE MANDALORIAN» SERA-T-ELLE LIBÉRÉE?

Si la fin de la deuxième saison semble avoir fermé la plupart des fils narratifs de la série, Jon Favreau a déjà confirmé le retour de Din Djarin (Photo: Lucasfilm)

Saison 2 de “Le Mandalorien” la 30 octobre 2020 dans Disney Plus et a conclu le 18 décembre 2020, après avoir diffusé huit épisodes. Les fans ont été ravis d’apprendre qu’avant même la conclusion de la deuxième saison, il avait été annoncé que la série serait prête pour une troisième partie.

Il 10 décembre 2020, lors de l’événement de Journée des investisseurs Disney 2020, le président de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a fait une annonce sur le lancement de la troisième édition de la série d’aventures spatiales, bien qu’il n’ait pas donné beaucoup de détails sur l’intrigue principale du spectacle.

Selon certaines sources, en raison des retards causés par la pandémie COVID-19[feminine, devrait être publié un peu plus tard que les deux versions précédentes. Si tout se passe comme prévu, le saison 3 de “Le Mandalorien” sera présenté en première autour du Noël 2021.

LE CASTE DE LA SAISON 3 «LE MANDALORIEN» QUI SERA-T-IL PARTICIPANT?

Grogu a caressé Mando quand il a dit au revoir (Photo: Disney +)

On peut supposer que Pedro Pascal reprendra son rôle de Din Djarin, Aussi connu comme j’envoie, ensuite saison 3. Nous devons être préparés à la possibilité que Grogu (bébé Yoda), le personnage principal de la série jusqu’à présent, ne fera pas une apparition en partant avec Luke Skywalker s’entraîner avec lui comme Jedi.

Cependant, j’envoie a promis de Grogu qu’ils se reverront, donc on ne sait jamais, Disney et Lucasfilm ils pourraient réunir le couple adorable la saison prochaine. Reviendra également à “Le Mandalorien” dans la saison 3 Giancarlo Esposito comme l’intrigant Moff Gideon, peut-être qu’il apparaîtra avec une histoire encore plus grande que celle qu’il a dans la deuxième saison.

On s’attend également à ce que Gina Carano et Carl Weathers répétez vos rôles comme Face à la dune et Chargement Greef, respectivement. C’est possible que Temuera Morrison comme Boba Fett et Ming-Na Wen comme Shand Fennec ne reviens pas à saison 3 parce qu’ils auront leur propre spin-off, “Le livre de Boba Fett”. On peut également s’attendre à ce que Bo-katan kryze de Katee sackhoff avoir un rôle plus important dans saison 3 de “Le Mandalorien”.

LA SAISON MANDALORIENNE 3 DE QUOI SERA-T-IL?

Commandez en regardant Grogu partir avec Luke (Photo: Disney +)

À la fin de saison 2, Mando et Grogu ils se séparent quand Grogu ça va avec Luke Skywalker pour commencer votre formation Jedi. D’un autre côté, j’envoie est sans but puisque son navire, le Crête de rasoir, a été détruit et a obtenu une arme dont il ne veut pas, le Darksaber.

Après quoi j’envoie va vaincre Moff Gideon en combat dans la finale de la saison 2, il devient le propriétaire légitime du Darksaber, une arme puissante qui donne à son porteur le droit de revendiquer le trône de Mandalore. Alors si j’envoie je n’ai jamais rien voulu avoir à voir avec la planète Mandalore, il se retrouve l’héritier involontaire de son trône.

La saison 3 peut-être explorer cette histoire plus avant et élargir la tradition de Mandalore. ¿Din Djarin Êtes-vous destiné à mener le combat pour reprendre le monde d’origine mandalorienne et le diriger? Cela semble être la direction que prend la série, mais même si elle rejette son destin et prend un chemin différent, c’est presque certainement j’envoie aidera à récupérer Mandalore.