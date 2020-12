Mis à jour le 16/12/2020 à 21:11

Ce vendredi 18 décembre, le dernier épisode de la deuxième saison de “Le mandalorien», La série d’action en direct de Lucasfilm qui a conquis le public de Disney +.

Pour la deuxième saison de la série, le Mandalorien et l’Enfant poursuivront leur périple face à des ennemis et comptant de plus en plus avec des alliés. Ceci alors qu’ils se frayent un chemin à travers une galaxie dangereuse, après la chute du Empire galactique.

Vous saurez maintenant cinq faits curieux de la série:

Les adeptes ont suggéré l’actrice Rosario Dawson

Avant que Rosario Dawson a été considéré pour le casting comme Ahsoka Tano, les fans l’avaient déjà choisie et avaient fait campagne sur les réseaux sociaux. Dawson dit qu’il a vu des images de lui-même avec le hashtag #AhsokaLives.

Mercedes Varnado est un lutteur professionnel

L’actrice Mercedes Varnado, qui donne vie à Kiska Reeves, est une lutteuse professionnelle de la ligue WWE, où elle est connue sous le nom de Sasha Banks.

Tamuera Morrison est liée à la saga Star Wars depuis 40 ans

Le personnage Boba Fett, joué par Temuera Morrison, retour dans l’univers de Guerres des étoiles 40 ans après sa première apparition mémorable en Star Wars Episode VI: Le retour du Jedi.

La deuxième saison avait 6 réalisateurs

La liste des réalisateurs pour la deuxième saison de “The Mandalorian” se compose de: Jon Favreau, Dave Filoni, Rick Famuyiwa, Peyton Reed, Bryce Dallas Howard et Carl Weathers.

L’esprit de la communauté maorie est à Boba Fett

L’acteur Temuera Morrison, qui joue Boba FettIl est d’origine néo-zélandaise et souhaitait intégrer l’histoire culturelle de son peuple «maori» dans le personnage.

«Je voulais que Boba ait l’esprit et l’énergie de la communauté maorie de Nouvelle-Zélande. J’ai reçu une formation à la danse traditionnelle appelée «haka» et à certaines des armes qu’ils utilisent », a-t-il déclaré.

