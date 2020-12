FAIS ATTENTION! Plus tard, il y aura des SPOILERS. La fin de la saison 2 de “Le mandalorien“A fait des fans de Guerres des étoiles d’excitation quand il a ramené l’un des personnages les plus emblématiques des films originaux pour faire une apparition en camée, ainsi que dire au revoir à Grogu et Mando dans l’une des scènes les plus tristes de la série télévisée.

Il épisode 8 de la saison 2 “La rescousse“, Inclus 43 minutes plein d’action et d’énormes références au monde de Guerres des étoiles, ce qui a donné beaucoup à réfléchir aux fans. La deuxième saison se termine par un sauvetage audacieux, des scènes de combat de j’envoie et une adieu émotionnel.

Avec les destins des deux personnages déjà en cours, Grogu être formé par Luke Skywalker devenir Jedi tandis que Mando devient l’héritier légitime du trône de Mandalore, les fans se sont demandé ce qui se passerait dans la prochaine saison de la série Disney +.

À la surprise de tous, la série a présenté un scène post-crédits, celui qui a laissé les fans plus confus que sûrs de ce qui allait se passer dans le futur, mais finalement excité. Cette fois, c’était Boba Fett qui a pris le relais pour devenir le protagoniste d’une série de Disney + appelé “Le livre de Boba Fett».

EXPLICATION DE LA SCÈNE POST-CRÉDIT À LA FIN DE LA SAISON 2 DE «THE MANDALORIAN»

Boba Fett a été vu dans la saison 2 de “The Mandalorian” (Photo: Disney +)

La fin de épisode 8 de la saison 2 de “Le mandalorien»Se termine par les adieux de Grogu et j’envoie, qui à partir de maintenant suivront leurs propres chemins. Alors que les fans se demandent maintenant comment la série continuera à savoir qu’ils étaient tous les deux l’âme de la série, un scène post-crédits il est apparu étonnamment avec Boba Fett à la tête.

De retour Tatooine, à l’intérieur de l’ancien repaire de Jabba le Hutt, le majordome twi’lek de Jabba, Bavoir Fortuna, a succédé à son ancien maître comme principal seigneur du crime. Soudain, on voit ça Shand Fennec s’introduit et libère les esclaves de Fortune, en particulier une femme bleue qui dansait.

Alors viens Boba Fett. Bavoir s’exclame: “Imbécile, je croyais que tu étais mort!” pour que plus tard celui-ci le tue à coups de feu et prend le trône dans le palais de Jabba. Soudain, un titre à l’écran apparaît: “Le livre de Boba Fett“Sera lancé en Décembre 2021, mais il n’a pas été précisé s’il s’agissait d’une série ou de la suite de “Le mandalorien».

“Le livre de Boba Fett” arrivera dans les prochaines années (Photo: Disney +)

Pour Date limite, ce serait en fait une nouvelle série. Lors de la présentation aux investisseurs de Disney Plus, Kareem Daniel, Président de Distribution des médias et Divertissement de l’entreprise, a déclaré que Disney + jetterait “approximativement” Série 10 de merveille, Série 10 de Guerres des étoiles et Série 15 action en direct, animation et Pixar dans les prochaines années.

Cette révélation comprenait quelques nouveaux dérivés de “Star Wars: Les Rangers de la Nouvelle République” et “Ahsoka tano“, Ce dernier basé sur ce célèbre personnage de dessin animé de”Guerres de clones” Quoi Rosario Dawson la deuxième saison de “Le mandalorien»Et a été accepté par tous les fans de la franchise.

Maintenant, Disney n’a pas confirmé cette information, bien que la série n’ait pas été renouvelée pour un saison 3. Il convient également de tenir compte des commentaires des parties prenantes: Giancarlo Esposito se moque de son rôle dans la saison 3 sur “Le mandalorien», Qui ne cadrerait pas avec une histoire centrée sur Idiot.

Boba Fett arrivera sur la plateforme de streaming avec une nouvelle série (Photo: Disney +)

D’un autre côté, Temuera Morrison Il a dit qu’il ne savait pas s’il reviendrait dans la prochaine partie de l’émission si elle était renouvelée pour produire plus d’épisodes. Ils pourraient tous les deux mentir, bien sûr, mais il semble plus probable que Morrison cachait le sien retombées.

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre que l’entreprise annonce officiellement “Le livre de Boba FettEn tant que nouvelle série de Disney + et mentionner également le sort de “Le mandalorien», Soit avec la date de la première de sa prochaine partie, soit avec l’annulation de la série en raison de sa fin émotionnelle.

“Le livre de Boba Fett” (Photo: Disney +)

