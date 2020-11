“Le prince du rap», L’une des séries les plus populaires des années 90, a eu l’une des rencontres les plus émouvantes concernant son casting. La comédie télévisée diffusée entre 1990 et 1996 a connu plusieurs changements au fil des ans, bien que l’un des plus discutés ait été le départ de l’actrice. Janet Hubert.

L’histoire de Will Smith, un garçon de crême Philadelphia qu’après avoir eu une altercation avec un gang dangereux, il est contraint par sa mère d’aller vivre avec son Des mecs riches à Bel-Air dans Les anges. Son arrivée apportera plus d’un problème à la famille et au majordome en raison des différences de coutumes entre les parents.

Dans la fiction Janet Hubert joué Vivian Banks pendant trois saisons et s’entendait très bien avec les autres personnages de la série. Cependant, dans les coulisses, l’actrice a vécu un enfer, conduit par les mêmes acteurs et une agression qui Will Smith récemment admis à la re-rencontre.

Après plusieurs décennies, les deux se sont affrontés pour le 30e anniversaire de la série, expliquant leurs raisons pour lesquelles ils ont agi d’une certaine manière lorsque tous les problèmes se sont produits. Comme mentionné TVLine, ils avaient tous les deux leurs propres problèmes à l’époque, mais C’est Hubert qui a le plus souffert.

POURQUOI SMITH A-T-IL ABUSÉ JANET HUBERT?

Dans l’année 1993, les fans de la série ont été surpris de voir que Janet Hubert Je ne jouais plus le tante vivi. L’actrice a été changée par Daphné Maxwell et les fans n’ont pas obtenu de réponse. Elle a directement accusé Will Smith de son départ et de modifier les scripts pour que toute l’histoire tourne autour de lui, dénigrant le travail de leurs collègues.

Face à de telles affirmations, Forgeron il n’est pas resté silencieux et a pointé du doigt une station de radio Atlanta Quoi travailler avec Hubert était compliqué. “[Ella] Je voulais transformer la série en “The Aunt Vivian Show from Bel-Air”. Elle est folle et l’a toujours été. Il a dit un jour: «Je suis dans le métier depuis 10 ans», et ce morveux arrive et se voit confier un rôle de premier plan dans une série. [Tras su salida] C’est essentiellement passé d’un quart de million de dollars par an à rien. Maintenant, elle est en colère, mais l’a été tout le temps.

L’actrice a révélé que ses difficultés sur le plateau n’avaient rien à voir avec le casting, mais principalement à cause de sa situation à la maison, y compris ce qu’elle a décrit comme un “mariage très abusif”. Elle a expliqué ceci quitter la série a été dévastateur pour elle et même comparé à une condamnation à mort:

«J’ai tout perdu, la réputation, tout, et je comprends que tu pourrais passer à autre chose, mais tu connais déjà ces mots: appeler une femme noire difficile à Hollywood est le baiser de la mort. Et c’est déjà assez dur d’être une femme à la peau foncée dans ce métier », était-elle sincère. Janet en lui disant que pendant plus de 30 ans, il était difficile de trouver un emploi d’actrice après les problèmes qu’elle avait avec l’acteur.

Volonté il a l’air visiblement choqué quand il admet: «J’essaie d’y mettre un peu de logique, mais le sentiment … Ce n’est pas qui je veux être ou ce que je veux faire ressentir aux gens. Toute ma vie et ma carrière sont axées sur l’essai agressif de faire ressentir aux gens le contraire. “

Dans sa conversation avec lui Dr Ramani, un psychologue qui a aidé les deux acteurs à mener cette conversation, Will Smith Il a dit que son enfance était dure à cause de lui père violent qu’il avait. Les blagues et la joie étaient ses mécanismes de défense Et il semble, Janet Il a revécu tout ce sentiment du passé et Will voulait juste que tout le monde sur le plateau soit heureux et continue de rire.

D’un autre côté, il a également fait remarquer que la dynamique avec sa mère a influencé le conflit. Il avait toujours besoin du soutien des femmes car comme il était l’enfant de sa mère, son père battait sa mère et il ne pouvait pas la protéger, se sentir accepté par elles était une nécessité. Cela a changé sur le plateau Hubert a commencé à montrer signes d’inconfort en raison de la situation abusive dans votre maison.

À la fin, tous deux ont commenté qu’ils étaient fatigués de la situation dans laquelle ils vivaient et ont décidé de faire les passes avec un câlin en larmes. Les déclarations de l’actrice sur ce qu’elle a souffert après avoir quitté la série (enceinte, avec sa famille disant qu’elle a ruiné son nom de famille, avec Hollywood et ses amis lui tournant le dos) resteront toujours dans l’esprit de Will Smithmais maintenant il a au moins reconnu ce qu’il a fait et s’est excusé publiquement Janet Hubert.

