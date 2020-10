“Les Simpsons” est l’une des séries animées les plus réussies de l’histoire de la télévision. La famille jaune populaire composée d’Homère, Marge, Bart, Lisa et le bébé Maggie, nous a amusés avec leurs aventures et événements avec les habitants de la ville de Springfield.

Le phénomène de la télévision créé par Matt Groening a un vaste catalogue de personnages sauvages et farfelus qui ont contribué à rendre la série si emblématique, du casting principal aux rôles de soutien récurrents tels que les stars invitées et les camées. Avis sur le site “Screenrant” les musiciens qui étaient sur le spectacle.

“The Simpsons” a été créé par Matt Groening et a fait ses débuts sur Fox en 1989 (Photo: FOX)

1. AÉROSMITH: Le groupe américain populaire apparaît dans l’épisode dix de la saison trois, “Flaming Moes”, en tant que groupe traînant au bar de Moe après qu’il soit devenu célèbre. Il joue même “Walk This Way” après que Moe les a soudoyés avec des œufs marinés.

2. JOHNNY CASH: Johnny Cash apparaît dans “The Simpsons”, mais pas en tant que lui-même. Le musicien extraordinaire joue un rôle dans le neuvième épisode de la huitième saison, «Homer Mysterious Journey», en tant que «Space Coyote» qui parle à Homer et le guide dans son mystérieux voyage après que sa consommation de piment a mal tourné.

3. POIVRONS PIMENTS ROUGES: Le groupe à succès apparaît dans la finale de la saison quatre, dans l’épisode «Krusty Gets Kancelled», interprétant la chanson à succès «Give It Away», pour le spécial Krusty après que Moe l’ait amené à se produire dans sa taverne pour un public. par Barney Gumble.

4. RINGO STARR: Le batteur des Beatles, Ringo Starr, est apparu dans la deuxième saison de The Simpsons, dans l’épisode 18 “Brush With Greatness”, qui a Starr dans un caméo ouvrant des montagnes de courrier de fans, y compris une pièce de Marge Bouvier au qui aime, et envoie une réponse.

5. PAUL MCCARTNEY: Dans la saison sept, épisode cinq, “Lisa la végétarienne”, Paul McCartney apparaît en tant qu’invité aux côtés de sa première femme, Linda McCartney, alors qu’ils parlent à Lisa de la bonté d’être une personne végétale.

“Les Simpsons” est diffusé depuis plus de 30 ans, devenant la série animée préférée à la télévision (Photo: FOX)

6. L’OMS: Le groupe de rock britannique apparaît dans l’épisode deux de la saison douze «A Tale of Two Springfields». Après avoir été pris dans la bataille entre l’ancien Springfield et le nouveau Springfield, The Who brise le mur qui sépare les deux avec leur musique brillante.

7. TAP SPINAL: Le groupe de rock parodique Spinal Tap est représenté dans “The Simpsons” tout comme ils le sont dans “This Is Spinal Tap”; comme un vrai groupe, et voit Bart et Milhouse comme deux grands fans du groupe dans l’épisode “The Otto Show”.

8. MICK JAGGER ET KEITH RICHARDS: Mick Jagger et Keith Richards apparaissent dans le quatorzième épisode “Comment j’ai passé mes vacances d’été”, dans lequel Homer se rend dans un camp fantastique de rock and roll où il reçoit des instructions musicales de Jagger et Richards, ainsi que d’autres musiciens. comme Lenny Kravitz, Tom Petty, Elvis Costello et Brian Setzer.

9. LADY GAGA: La pop star apparaît dans l’épisode 22 de la saison vingt-trois, “Lisa Goes Gaga”, malheureusement l’épisode le plus détesté de la série, car il a la note IMDb la plus basse à 3,9.

10. JOURNEE VERTE: Le groupe punk à succès “Green Day” apparaît en tant qu’invité dans le film “The Simpsons” qui a été un énorme succès en 2007. Dans le film, nous voyons le groupe jouer sur une barge pour Springfield.

Plusieurs rock stars et groupes à succès se sont produits en tant qu’invités animés sur «The Simpsons» (Photo: FOX)