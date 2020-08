Lié au 20e anniversaire de Bring It On, nous doublons ici les cinq prochains jours de la Teen Movie Week. Déterre ta veste universitaire, mets-toi à la table de ta cafétéria et revisite ton adolescence en célébrant les meilleurs films de passage à l’âge adulte jamais réalisés.

Comment juger un film pour adolescents? Le meilleur film pour adolescents est-il le film de la plus haute qualité qui présente des personnages adolescents? Ou le meilleur film pour adolescents est-il celui qui représente le mieux les principes et les tropes du genre? Un film pour adolescents est-il mesuré par le calibre de sa narration, ses personnages et ses performances – ou un film pour adolescents est-il mesuré par sa capacité à cocher une liste d’attentes?

Cela vaut la peine de se poser ces questions, car au deuxième tour de The Ringer’s Teen Movie Bracket, les réponses à ces questions semblaient changer au cas par cas. Dans le match entre 10 choses que je déteste à propos de vous et Retour vers le futur, le film le plus apprécié a prévalu, même si Retour vers le futur est sans aucun doute moins largement reconnu comme un film pour adolescents. (Alors que d’un autre côté, 10 choses est l’un des exemples les plus idéaux du genre que nous ayons.) Cependant, ailleurs, le film pour adolescents beaucoup plus traditionnel Easy A a vaincu Lady Bird, un film qui a failli remporter le prix du meilleur film quelques années. depuis. Peut-être que la majorité des gens pensent qu’Easy A est un meilleur film, mais quelque chose me dit que si c’était le meilleur support de film, Lady Bird passerait au Sweet 16. Et puis il y a Harry Potter et la coupe de feu , le film pour adolescents faisant un argument assez convaincant selon lequel la démocratie n’est qu’un concours de popularité.

Pour être clair, je ne juge pas votre jugement. Nous n’avons stipulé aucune rubrique de vote lorsque nous avons lancé cette parenthèse dans le monde – la façon dont vous votez est votre affaire. (Bien que, pour les fans de Harry Potter, peut-être détendez-vous?) Il est juste intéressant de noter qu’en entrant dans le Sweet 16, nous avons un méli-mélo de grands films qui sont de bons films pour adolescents et de bons films qui sont de grands films pour adolescents, et apparemment non manière de savoir quel groupe prévaudra. (Je plaisante, évidemment, Harry Potter va l’emporter.)

Voici les affrontements de mercredi. N’oubliez pas: vous pouvez voter ici sur le site Web, sur Twitter et sur Instagram tous les jours jusqu’à 18 heures. ET. Voici tous les matchs des huitièmes de finale.

Drame de lycée

(1) Day Off de Ferris Bueller vs (4) Fast Times à Ridgemont High

Dans le match le plus proche du deuxième tour, Fast Times a battu les Varsity Blues avec un partage de 53-47 des voix. Et maintenant, la région du High School Drama est devenue la région des années 80 – un hommage assez approprié à la décennie qui a transformé les films pour adolescents en une mode grand public. Pour le premier match Sweet 16 de la région, nous avons Ferris Bueller contre Fast Times, deux représentations variées de l’expérience du lycée qui ont toutes deux donné des personnages emblématiques pour adolescents.

Sondage

Quel film pour adolescents devrait avancer?

77%

(1) «Ferris Bueller’s Day Off»

(438 votes)

22%

(4) «Fast Times at Ridgemont High»

(129 votes)

567 votes au total

Votez maintenant

(6) Retour vers le futur vs (2) The Breakfast Club

Dans un coin, il y a Michael J. Fox dans le rôle de Marty McFly, l’homme qui a inventé le skateboard et le rock ’n’ roll tout en survivant à l’horrible expérience de savoir que votre mère veut vous oser. Dans l’autre coin, il y a l’équipage hétéroclite de Molly Ringwald, Emilio Estevez, Judd Nelson, Ally Sheedy et Anthony Michael Hall. C’est une longue semaine en 1955 contre un long samedi en détention; Zemeckis contre Hughes; Huey Lewis contre Simple Minds.

Sondage

Quel film pour adolescents devrait avancer?

45%

(6) «Retour vers le futur»

(262 votes)

54%

(2) «The Breakfast Club»

(310 votes)

572 votes au total

Votez maintenant

Les adolescents sont terrifiants

(1) Scream vs (4) Intentions cruelles

Scream est le film qui a déclenché l’explosion de l’adolescence à la fin des années 90, tandis que Cruel Intentions est l’un des derniers vestiges de cette explosion. Les deux ont leurs mérites: la méta-comédie de Scream; la bande-son impeccable de Cruel Intentions. Les deux sont à merveille des années 90 (un mot: lunettes de soleil). Et les deux sont des classiques pour adolescents. Il n’y a pas de mauvais choix ici.

Sondage

Quel film pour adolescents devrait avancer?

58%

(1) «Cri»

(318 votes)

41%

(4) «Intentions cruelles»

(222 votes)

540 votes au total

Votez maintenant

(14) Harry Potter et la coupe de feu contre (2) Heathers

Jusqu’à présent, Goblet of Fire a revendiqué Election et Rushmore comme victimes – deux grands films, même s’ils n’ont jamais eu d’énormes fans. Malheureusement pour Heathers, je m’attends à ce qu’il tombe dans cette même catégorie. Il faudra quelque chose d’énorme pour arrêter ce Poudlard Express. (Mais j’aimerais avoir tort!)

Sondage

Quel film pour adolescents devrait avancer?

43%

(14) «Harry Potter et la coupe de feu»

(236 votes)

56%

(2) «Heathers»

(308 votes)

544 votes au total

Votez maintenant

Prochaine étape: l’âge adulte

(1) Superbad contre (5) American Pie

Si les deux premiers tours de scrutin sont une indication, Superbad pourrait être le favori pour gagner tout cela. Grâce à deux affrontements, Superbad a accumulé un ridicule 94% des voix. Son élan est indéniable. Mais American Pie – l’un des films pour adolescents les plus réussis sur le plan commercial – sera son premier obstacle légitime. Je pense.

Sondage

Quel film pour adolescents devrait avancer?

62%

(1) «Superbad»

(347 votes)

37%

(5) «American Pie»

(206 votes)

553 votes au total

Votez maintenant

(3) Boyz n the Hood contre (2) Dazed and Confused

Livre pour livre, c’est peut-être la décision la plus difficile que vous ayez à prendre ce tour. Bonne chance!

Sondage

Quel film pour adolescents devrait avancer?

30%

(3) «Boyz n the Hood»

(156 votes)

69%

(2) «Hébété et confus»

(363 votes)

519 votes au total

Votez maintenant

Quels sont vos dommages?

(1) Mean Girls vs (4) Amenez-le

Choisissez-vous Lohan ou Dunst? Choisissez-vous l’un des plus grands méchants de films pour adolescents ou l’une des plus grandes scènes d’ouverture de films pour adolescents? Choisissez-vous les doigts fetch ou esprit? Mathletes ou cheerleading? C’est un crime que l’un de ces films doit perdre.

Sondage

Quel film pour adolescents devrait avancer?

79%

(1) «Mean Girls»

(419 votes)

20%

(4) «Apportez-le»

(108 votes)

527 votes au total

Votez maintenant

(6) Easy A contre (2) Clueless

Quelle course pour Easy A – d’abord une victoire convaincante sur The Virgin Suicides, puis une victoire bouleversée sur Lady Bird. En tout, ce Teen Movie Bracket a été une histoire de gros frappeurs se séparant du peloton: toutes les graines 1 et 2 sont toujours en vie, et il ne reste que trois films qui ont été classés sixième ou plus (et l’un des c’est un film de Harry Potter). Mais Easy A s’est faufilé dans ce groupe d’élite et il est peut-être temps de commencer à prendre ce film plus au sérieux.

Hélas, je ne peux pas. Cher Horowitz se profile. Clueless est un choix assez raisonnable pour gagner tout cela. Easy A a un défi impossible devant lui. (Comme toujours, Jane Austen> Nathaniel Hawthorne.)

Sondage

Quel film pour adolescents devrait avancer?

25%

(6) «Facile A»

(133 voix)

74%

(2) «Clueless»

(398 votes)

531 votes au total

Votez maintenant

Revenez jeudi matin pour découvrir quels films ont atteint l’Elite Eight.