Mis à jour le 22/11/2020 à 22:29

Tout a commencé dans un Séries de survivant Il y a 30 ans, un grand combattant à l’air sombre a fait sa première apparition Wwe. Aujourd’hui, trois décennies plus tard, ce même homme a appelé L’entrepreneur, a dit au revoir à l’anneau.

Dans une finale émouvante de Survivor Series 2020, plusieurs légendes de la WWE, dont Triple H, Shawn Michaels, Kane et plus, se sont réunies pour honorer The Undertaker. Et après une vidéo compilée de ses meilleures années, Vince McMahon lui a consacré quelques mots avant de céder la place à «Phenomenon».

Après cela, les cloches ont été entendues et The Undertaker a fait son apparition tant attendue. Et bien que les fans n’étaient pas présents, de leurs moniteurs, les applaudissements et le “Merci, Taker” ont pu être entendus.

Le ‘Dead Man’ est entré sur le ring, a pris le micro et a dit au revoir aux fans de la WWE. «Pendant 30 longues années, j’ai fait cette marche et j’ai mis de nombreuses personnes au repos. Et maintenant, mon heure est venue. Mon temps est venu de laisser The Undertaker reposer en paix.

«Taker» a fait sa pose classique sur le ring et est sorti vers la rampe principale où il a tendu le bras en signe d’adieu.

C’était la dernière entrée de The Undertaker dans Survivor Series 2020. (WWE)

