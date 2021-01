Les similitudes commencent à abonder dans l’affaire Fuenlabrada et celui qui se déroule maintenant dans Gijon. Le secret, les demi-vérités et le silence de la Ligue ont conduit à une enquête ouverte de la police à la demande de la Délégation du gouvernement des Asturies à propos d’une fête présumée qui a eu lieu le 24 décembre à un endroit où le vice-président de la Sporting de Gijón a une partie de la propriété.

Les dégâts sont considérables pour exister 34 infections confirmées (10 d’entre eux des footballeurs non identifiés du club asturien), ainsi que plus d’une centaine de personnes isolées. Les enquêtes situent la source de contagion dans le restaurant Belle vue. Là, dans l’un de ses espaces appelés Le ciel, il y avait un repas de Noël et plus tard «l’après-midi» avec des boissons où plusieurs joueurs de football de l’équipe et leurs copines ont participé. Certains d’entre eux ont posté sur leur Instagram diverses vidéos qui ont ensuite disparu, où l’on pouvait voir que les mesures de sécurité n’étaient pas suivies en ne portant pas les masques, en étant un groupe beaucoup plus élevé que six et en ne gardant pas de distance sociale.

Malgré l’ordre de supprimer les preuves, les vidéos ont circulé dans divers groupes Gijon et maintenant ils sont au pouvoir de la police. Le vice-président du Sporting, Javier Martinez, a nié qu’il y ait eu une fête dans leurs locaux, même si souvent une image vaut mille mots. En fait, une tentative a été faite pour blâmer une autre fête qui a eu lieu le 21 décembre dans une maison privée d’un joueur d’équipe comme étant à l’origine de l’épidémie. Le fait est que jusqu’au 27 décembre, aucune des personnes impliquées ne présentait de symptômes, affaiblissant l’hypothèse selon laquelle tout a commencé dans une maison privée.

Le président du Sporting, homme de confiance de Tebas

Tous ces événements, peu transparents, affectent pleinement le nouveau vice-président de la Ligue et également président du Sporting, Javier Fernandez, qui est l’un des hommes les plus fiables Javier Tebas comme le distingue le poste auquel il a accédé en octobre 2020. Le plus haut président de la Ligue est resté silencieux alors que tout le feu s’est propagé et n’a encore donné aucune explication sur ce qui s’est passé. Sa fortune, cette fois, c’est qu’il n’y a pas eu de matchs programmés entre le 21 décembre et le 4 janvier et que le virus n’a pas pu se propager.

L’affaire présente de nombreuses similitudes avec celle de la Fuenlabrada. Deux dirigeants amis du patron de la Ligue ont été protégés en forçant les autorités à entrer dans l’affaire en raison de l’inaction Thèbes. On sait déjà que la question du peuple madrilène est entre les mains de la justice galicienne et que le rapport de police a été dévastateur contre le club, la Ligue et le laboratoire en charge des tests lui-même car «Leurs actions et leurs déterminations dans leur ensemble auraient pu être décisives pour les infections». Dans ce cas, nous avons une épidémie qui a touché plus d’une centaine de personnes. Les personnes impliquées, les détails de la fête sont inconnus, même si l’on sait que, comme dans le cas de la Jonathan Praena, des tentatives ont été faites pour cacher les preuves. La Ligue aurait-elle été silencieuse face à une épidémie de cette ampleur avec une autre équipe?