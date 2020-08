Les vrais grands sont capables de tout voir au ralenti.

Il y aura une tornade d’action qui se déroulera et pour l’athlète moyen, ce serait un flou écrasant, comme essayer de pêcher dans un tourbillon.

Mais il y a ceux qui peuvent voir avec une telle clarté dans ces moments qu’ils peuvent évaluer tant d’options différentes et agir avec une netteté suprême.

Prenons l’exemple de Floyd Mayweather. Sa grandeur ne résidait pas dans la capacité de frapper sur le pied avant, mais dans sa capacité surnaturelle à éviter d’être touché et à contrer avec précision.

Maintenant, utiliser la boxe comme analogie avec le football est une comparaison fatiguée, mais elle est tout à fait appropriée lors de l’examen de Thiago Alcantara.

Tout comme Mayweather, le milieu de terrain du Bayern Munich est capable de tout ralentir pour calculer les angles et la distance avant de déterminer le meilleur plan d’action.

Et tout est dans les subtilités, l’appât et l’interrupteur. Thiago déguise le chemin de son prochain mouvement en utilisant la forme de son corps pour suggérer une chose, puis faites le contraire.

Cela rappelle un Mayweather de premier ordre quand il poussait sa tête dans l’air clair, invitait un coup de poing, seulement pour se faufiler et utiliser son rouleau d’épaule breveté pour éviter la connexion, puis gifler à travers une défense non protégée.

Tout le monde regarde dans un sens, va dans l’autre. Thiago prospère dans ces mêmes quarts rapprochés, et lors de la finale de la Ligue des champions, nous avons vu le joueur de 29 ans fonctionner à son meilleur.

Sa passe pénétrante du milieu de terrain profond avant le vainqueur de Kingsley Coman attire naturellement le plus l’attention pour sa réflexion et son exécution, mais il a dominé tout le choc avec son contrôle du tempo.

Il était le point de référence pour le Bayern, que ce soit par de petites passes de rebond pour les déplacer progressivement sur le terrain en triangles, ou en écartant le ballon après s’être formé pour lancer le ballon à l’intérieur.

C’était une démonstration magistrale de passes de Thiago, même si sa précision (88,2%) est tombée en dessous de 90% par rapport aux matches de quart de finale (96%) et de demi-finale (91,1%).

Ce n’est pas seulement le déguisement de ses passes, mais aussi le timing.

Thiago a «pausa», la terminologie espagnole / sud-américaine pour la capacité de faire une pause et d’attendre que le bon ballon s’ouvre. C’est une façon de ralentir le jeu, puis de l’accélérer pour exploiter l’espace et déstabiliser l’opposition.

Les années passées à Barcelone aux côtés du maître de «La Pausa», Xavi Hernandez, puis sous Pep Guardiola quand il était patron du Bayern, ont signifié que l’ADN de Thiago est brodé de cette qualité.

C’est exactement le type d’attribut que le milieu de terrain fonctionnel de Liverpool ne possède pas actuellement et c’est en partie la raison pour laquelle ils sont si étroitement liés à sa signature. Thiago peut ne pas sembler une signature typique de Jurgen Klopp étant donné son bilan et son style de blessure.

Pourtant, c’est exactement pourquoi il pourrait être parfait pour les champions de Premier League alors que Klopp recherche une autre évolution d’une équipe qui comptait énormément sur les deux arrières latéraux pour créer des ouvertures la saison dernière.

Thiago allégerait à la fois le fardeau créatif de Trent Alexander-Arnold et Andrew Robertson grâce à ses passes incisives dans les zones centrales encombrées tout en aidant à canaliser le ballon vers eux dans l’espace.

Il ne devrait y avoir aucune crainte à signer un joueur à la limite des 30 si l’on considère le Bayern – une équipe qui nécessite des traits athlétiques tels que la vitesse, la force et l’endurance pour déployer sa ligne défensive élevée – attendue et voulait qu’il signe jusqu’en 2023 en mai.

Et ceci sans même parler de son travail derrière le ballon. Son timing de tacle est largement sous-estimé. Le plus souvent, Thiago est capable de se faufiler du côté aveugle des attaquants et de pousser le ballon loin.

En effet, aucun joueur du Bayern n’a fait plus de plaqués (trois) ou d’interceptions (deux) et ses quatre fautes étaient également les deuxièmes les plus.

Cette dernière statistique est importante à noter car il n’a pas reçu de réservation malgré l’interruption habituelle des transitions d’attaque, et cela est dû à sa technique de poussée, ce qui signifie qu’il est très proche de poignarder le ballon à tout moment au lieu de claquer négligemment les joueurs pour gagner la possession.

Tout revient à sa disposition calme, qui voit son rythme cardiaque ralentir alors que ceux qui l’entourent accélèrent à un rythme soutenu.

Bien que sa performance en finale et le bavardage silencieux que le Bayern puisse faire un autre geste pour le convaincre de rester auront certainement eu le cœur des supporters de Liverpool dans un battement.

Hansi Flick trompe de manière hilarante un journaliste en lui faisant croire que Thiago Alcantara restera au Bayern, au milieu du vif intérêt de Liverpool 😂 pic.twitter.com/ycn4kRJrm3 – Hayters TV (@HaytersTV) 24 août 2020

D’autant plus quand Hansi Flick a regardé d’un œil mort le visage d’un journaliste d’après-match et a déclaré que Thiago lui avait dit qu’il restait, avant de éclater de rire.

Le quotidien allemand respecté BILD a confirmé qu’il ne serait pas influencé par le succès de la Ligue des champions et qu’il déménagerait à Liverpool s’il payait les 30 millions d’euros que le Bayern souhaitait obtenir.

C’est une bonne affaire pour un joueur qui a joué un rôle essentiel dans la conduite de son équipe vers un triplé de trophées.

Liverpool a agi lentement jusqu’à présent, mais il serait sage d’accélérer les choses.

En savoir plus sur l’application Sport360