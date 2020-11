14:23. Sur les 15 duels précédents entre Nadal Oui Thiem, seuls deux étaient sur la voie rapide, avec une victoire pour chacun. Le reste était toujours en argile. Et cet après-midi sera la première fois que les deux seront vus à l’intérieur.

14:19. C’est aujourd’hui la quinzième confrontation entre Rafael Nadal Oui Dominique Thiem, avec un bilan de victoires favorable pour les Espagnols. Cependant, la dernière confrontation a eu lieu cette année et la victoire est revenue à Thiem en quarts de finale de l’Open d’Australie.

14:14. On se souvient que dans les demi-finales de la Coupe du maîtreIls affrontent le premier contre le second du groupe adverse, il est donc important non seulement de gagner, mais de le faire dans le moins de sets et d’ajouter autant de matchs que cela peut être important en cas d’égalité.

14:11. Avec la permission de Stefanos Tsistipas, actuel vainqueur du tournoi, Rafael Nadal Oui Dominique Thiem Ils sont a priori les deux favoris pour prendre les deux premières places de ce Groupe Londres 2020, une condition pour disputer la demi-finale de ce Coupe des Masters 2020.

14:04. C’est ainsi qu’ils sont arrivés ce matin à l’O2 Arena de Londres Rafa Nadal et Dominic Thiem, rivaux en quelques minutes le deuxième jour de ce tournoi à la ronde Coupe des Masters 2020 pour le groupe Londres 2020.

Champions du sport. Champions dans la vie. Ces deux sont de si gentils gars ☺️ @RafaelNadal @ThiemDomi #NittoATPFinals pic.twitter.com/MLd2asTNl8 – ATP Tour (@atptour) 17 novembre 2020

14h00. Bonsoir! Bienvenue à direct du parti du Coupe des Masters 2020 qui fait face Rafael Nadal Oui Dominique Thiem. Les deux ont été encadrés dans le tirage au sort jeudi dernier dans le groupe Londres 2020 de la Finales ATP et ils sont considérés aujourd’hui comme des gagnants de leurs débuts respectifs à Londres.

Le match entre Rafa Nadal et Dominic Thiem est prévu sur le court central de la 02 Arena à Londres, une ville qui fera ses adieux cette année pour accueillir la Masters Cup à Turin en 2021. Le duel est prévu au plus tôt à 14h00, selon l’heure locale. , c’est-à-dire pas avant 15 heures en Espagne – heure péninsulaire -.

Rafael Nadal Il part de la première place de ce groupe de Londres 2020 grâce à sa victoire en deux sets lors du premier match du tournoi à la ronde contre Andrey Rublev (6-3 et 6-4). Pour sa part, Dominique Thiem il est deuxième, car bien qu’il ait également prévalu à ses débuts, il lui fallait trois sets pour battre Stefanos Tsitsipas.

Gagner aujourd’hui est très important, comme cela le ferait pratiquement caresse les demi-finales en l’absence de la dernière journée du tournoi à la ronde, qui se jouera jeudi prochain. Celui qui remportera ce match terminera la journée avec deux victoires, tandis que celui qui perdra conservera une victoire, tout comme celui qui l’emportera dans l’autre duel mardi entre Stefanos Tsitsipas et Andrey Rublev, qui ont perdu à leurs débuts.