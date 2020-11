Dominique Thiem mettre sa solvabilité et son endurance à l’épreuve pour survivre au poids mental de perdre quatre balles de match avant de réussir à survivre numéro un, Novak Djokovic pour (7-5, 6-7 (10) et 7-6 (5).

Le Serbe, qui reste pour la cinquième année consécutive sans égaler les six titres de Roger Federer, a succombé à un Thiem qui, après avoir remporté l’US Open, montre enfin qu’il a la tête nécessaire pour se battre pour les grands titres.

Même si j’étais près de tout jeter quand il n’a pas converti quatre balles de match dans le “tie break” du deuxième set, un coup de fouet qui ne l’a pas assommé et qui l’a préparé pour un troisième set où il a scellé la victoire dans un autre tie-break, cette fois marqué par le naufrage de Djokovic.

Titanic depuis le début

Et que la bataille, comme promis, était sanglante depuis le début, avec deux joueurs gardant leurs cartes et résistant aux enjeux de l’adversaire, en alternant les arrêts 0-30 et sans sentir les balles «break», inexistantes pendant une grande partie du premier set.

Alors que Carlos Moyá analysait l’éventuel rival de Rafael Nadal dans les gradins depuis les gradins, Thiem et Djokovic ont joué une symphonie chorale dans laquelle la force de l’Autrichien était contrecarrée par l’élasticité du Serbe.

Le ‘donner et prendre’ a atteint un point où même Djokovic a applaudi un gros ballon de Thiem, qui a atterri sur la ligne et lui a donné le point.

Mais la chevalerie a soudainement disparu lorsque le match qui a suivi ce coup magnifique a été suivi d’une pause de Thiem, délivrée par une mauvaise volée de Djokovic.

L’élève de Nicolás Massú a obtenu 6-5 en faveur et a terminé le set avec un «as».

Problèmes pour un Djokovic qui n’a pas gagné ici depuis 2015 et qu’il avait déjà renoncé à l’occasion d’égaler les six couronnes de Federer quatre fois.

Mais le Belgrade n’a pas été mis en mode chacal. Il a suivi un Thiem qui semblait plus complet et qui paraissait surtout vivant.

Pendant qu’il se plaignait, célébrait et faisait rage, Djokovic marchait inerte. À plusieurs reprises, découragé et regardant de travers sur son banc.

Dans une situation favorable, on parlerait d’une concentration légendaire, mais avec le score contre elle, on pourrait parler d’apathie, l’un de ses péchés lors de la première défaite de ce tournoi contre Medvedev.

Il avait besoin de se voir au bord de l’abîme pour se réveiller. Il a sauvé une autre balle cassante et a sculpté la première en sa faveur après une heure et 20 minutes de jeu, mais un long repos l’a dévoré.

Comment Thiem a englouti les deux points de set de Djokovic lors du douzième match. Le Serbe se rapprochait, mais il manquait de temps.

Les occasions de set ont été perdues, Thiem a forcé un bris d’égalité, et tandis que Djokovic se divertissait aux pauses jonglant avec sa raquette, le match était terminé.

Et pas sans drame. Thiem est revenu d’un 4-2 adverse, a pris deux balles de match, a perdu le premier après un excellent service de Djokovic et a commis une double faute dans le deuxième. Djokovic n’a pas profité de la balle de set en faveur, avec 7-8 et Thiem en a de nouveau un au service, gaspillé avec un droit ouvert et un autre au reste, également inerte.

Avec quatre chances de finition lancées, Djokovic a fait demi-tour. L’ensemble a été marqué 12-10 et a envoyé le combat au set final.

Une manche qui a couru vite. En à peine une demi-heure, dix parties avaient été consommées, sans une seule chance de se casser. Quand Djokovic était plus proche, dans ce onzième match, avec 30-30 sur le tableau de bord, il a jeté un long repos et a crié, comme il ne l’avait pas fait pendant tout le match.

L’humeur d’un Thiem n’a pas changé qui a ramené le match au «tie break», où il avait déjà enterré quatre balles de match. Et il a commencé de la pire façon avec une double faute. Djokovic a marqué quatre points consécutifs, mais c’est là que le naufrage du Serbe est arrivé.

L’Autrichien a renvoyé la séquence avec six points d’affilée et à la cinquième balle de match, il a signé le billet pour sa deuxième finale à Londres, après avoir perdu l’an dernier contre Stefanos Tsitsipas.

Thiem affrontera le vainqueur du duel entre Daniil Medvedev et Rafael Nadal en finale ce dimanche (18h00 GMT).