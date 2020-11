Le milieu de terrain d’Arsenal Thomas Partey insiste sur le fait qu’il peut contribuer aux deux extrémités du terrain, bien qu’il joue principalement en tant que milieu de terrain profond.

Partey a rejoint le club du nord de Londres dans un mouvement dramatique à la date limite et a déjà impressionné lors de ses trois apparitions.

Mais le joueur de 27 ans affirme qu’il y a plus dans son jeu que de simples tacles, avant de s’inspirer de deux légendes de la Premier League.

“J’aime être à la fois défensif et offensif”, a-t-il déclaré à Sky Sports. «Je sais que chaque fois que je suis dans la zone opposée, j’ai des chances de marquer un but et je pense que défensivement, je veux être plus fort.

«Je veux attaquer comme Yaya Touré et défendre comme Michael Essien donc avoir les deux qualités c’est bien.

«La plupart des gens me voient comme un milieu de terrain défensif, mais avec mon intelligence et ma façon de lire le jeu, j’aime aller avec des surprises.

“Si nous approchons de la fin du match et que nous allons terminer avec 2-0, c’est là que je vis mon but.”

Arsenal affrontera Manchester United dimanche, avant d’accueillir Molde en Ligue Europa le 5 novembre.