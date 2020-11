Thomas Tuchel a salué la résilience du Paris Saint-Germain alors que les géants de la Ligue 1 se battent dans une crise de blessures.

Une victoire 3-0 sur Rennes samedi a vu les Parisiens ouvrir une avance de cinq points en haut du tableau.

La victoire a cependant eu un prix, Idrissa Gueye, Thilo Kehrer et Alessandro Florenzi étant tous expulsés au Parc des Princes.

Le PSG avait déjà Neymar, Mauro Icardi, Marco Verratti et Julian Draxler sur la table de traitement.

Mais plutôt que de se concentrer sur les négatifs, Tuchel a préféré faire l’éloge de l’affichage de son côté.

«Le résultat est meilleur, mais nous n’avons pas mieux joué que mercredi [in the 2-1 defeat at RB Leipzig in the Champions League]», Ai-je déclaré à Canal + en allemand.

«Nous avons eu un beau combat et la mentalité était exceptionnelle.

«Les gars ont été incroyables malgré les nouvelles blessures. Je suis très heureux et fier. C’est l’une des meilleures victoires depuis que je suis ici. “

Tuchel espère que certains des blessés pourront se remettre de la trêve internationale et avant d’affronter Monaco vendredi semaine.