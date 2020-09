Le Thunder et l’entraîneur-chef Billy Donovan se sont séparés après cinq saisons.

Donovan a mené le Thunder aux séries éliminatoires à chacune de ses campagnes à la barre, mais l’équipe a tiré sa révérence au premier tour pour la quatrième année consécutive en 2019-20.

Après avoir mené l’équipe à un record de 243-157, Oklahoma City n’a pas renouvelé son contrat, a confirmé l’équipe mardi.

“J’ai beaucoup de respect pour Billy et j’apprécierai toujours notre travail ensemble. C’est un formidable entraîneur de basketball et nous sommes fiers de ce qu’il a accompli avec le Thunder”, a déclaré le directeur général Sam Presti. “Nous avions prévu de nous asseoir à la fin de la saison et de discuter de la meilleure façon d’avancer pour nous deux. Après ces discussions, il est devenu évident que nous ne pouvions pas lui fournir les informations sur la direction future de l’équipe. les prochaines saisons pour lui donner le niveau de clarté qu’il désire naturellement à ce stade de sa carrière.

“Par conséquent, nous clôturons ce chapitre et réfléchissons avec tendresse à tout ce qu’il a donné à l’équipe, à l’organisation et à la communauté. Billy aura toujours une place dans la famille Thunder.”

Donovan, dont l’équipe a été battue lors du septième match du premier tour de la Conférence de l’Ouest par les Houston Rockets cette saison, a remercié le Thunder pour son temps avec la franchise.

“Entraîner l’Oklahoma City Thunder au cours des cinq dernières saisons a été un grand honneur, et je remercie M. [Clayton] Bennett [Thunder owner], Sam et toute l’organisation pour l’opportunité », a-t-il déclaré.

«J’ai un grand respect et une grande admiration pour les joueurs que j’ai entraînés dans l’Oklahoma, et je tiens également à remercier les entraîneurs avec lesquels j’ai travaillé, qui ont consacré un temps et une expertise incroyables à notre objectif commun.

“Enfin, je tiens à remercier la communauté d’Oklahoma City d’avoir été si accueillante envers ma famille pendant notre séjour ici. Cet endroit sera toujours spécial pour nous. Je tiendrai toujours cette organisation dans la plus haute estime et souhaite au Thunder et à ses fans le succès qu’ils méritent. »