Les observations de Tiger Woods ont été un peu rares en 2020, mais chaque fois qu’il y a un championnat majeur en jeu, vous pouvez compter sur le champion majeur à 15 reprises pour faire une apparition.

Woods a remporté trois US Open (2000, 2002, 2008) et n’a raté la coupe que trois fois à cette majeure. Il a joué dans deux tournois majeurs à Winged Foot, le site du tournoi de ce week-end, terminant T29 au championnat PGA 1997 et ratant la coupe à l’US Open 2006.

Bien qu’il ait remporté le Masters en 2019, Woods a eu du mal depuis son retour au Tour après la pause pandémique. En quatre épreuves, il n’a pas terminé mieux que 37e du championnat PGA, 12 coups derrière le vainqueur.

Voici tout ce que vous devez savoir pour vous connecter et regarder Tiger Woods à l’US Open 2020:

Horaires de départ de Tiger Woods pour l’US Open 2020

Tiger Woods doit prendre le départ à 8 h 07 HE jeudi (8 h 30 HP) pour la première manche. Il sera jumelé avec Collin Morikawa et Justin Thomas. Morikawa a remporté le championnat de la PGA cette année. Thomas est classé troisième dans le classement mondial officiel du golf.

Rond

L’heure du thé

Trou

Appariements

1 8 h 07 HE Trou 1 Collin Morikawa, Justin Thomas 2 13 h 27 HE Trou 10 Morikawa, Thomas 3 – – – 4 – – –

Score de Tiger Woods: Qu’a-t-il tiré aujourd’hui?

Le score de Tiger Woods sera mis à jour ci-dessous à la fin du premier tour.

Rond

Score (global)

Endroit

1 – – 2 – – 3 – – 4 – –

Regardez Tiger Woods en direct

NBC et sa famille de réseaux diffusent et diffusent en continu l’US Open 2020. Vous trouverez ci-dessous le programme complet de télévision et de diffusion en continu pour le reste de l’événement:

Date

Temps

Direct

Jeu. 17 sept.

7 h 30-14 h Golf Channel 14 h 17 h NBC 17 h 19 19 h Peacock

Ven. 18 sept.

7 h 30 à 9 h 30 Peacock 9 h 30 à 16 h Golf Channel 16 h à 19 h NBC

Sam. 19 sept.

9 h 11 Peacock 11 h 19 h 30 Golf Channel

Soleil. 20 sept

8h-10h Peacock 10h-12h Golf Channel 12h-18h NBC