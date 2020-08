Tiger Woods n’a pas réussi à se qualifier ce week-end pour le championnat du circuit, ce qui signifie que sa saison du circuit PGA est terminée, mais il a déclaré que le championnat BMW lui avait donné une “belle montée en puissance” pour l’US Open.

Woods n’a pas réussi à obtenir le top cinq dont il avait besoin pour prendre sa place sur le terrain à East Lake la semaine prochaine. Il a terminé avec un 1 plus de 71 dimanche et a terminé 11e pour le tournoi, à égalité pour la 51e place.

Le 15 fois champion majeur aura deux semaines pour se préparer à la deuxième majeure de l’année à Winged Foot après que ses espoirs d’être couronné champion de la FedEx Cup pour la troisième fois se soient terminés.

Woods estime qu’une semaine de test dans des conditions de notation aussi difficiles à Olympia Fields lui sera utile pour commencer la saison 2020-21 en force à l’US Open.

“Je n’ai pas joué aussi bien que je le souhaitais les deux premiers jours. La journée a été agréable”, a-t-il déclaré. «J’ai vraiment bien frappé la balle et n’ai fait que quelques putts, mais aujourd’hui, c’était plus révélateur de la façon dont je veux jouer dans quelques semaines.

“Ce terrain de golf était essentiellement un US Open, avec un rugueux aussi haut que possible et des fairways un peu étroits. Regardez les scores, et je ne pense pas que nous ayons vu des scores comme celui-ci dans un non-majeur Cela a été une belle montée en puissance pour moi pour l’US Open.

“J’aurais aimé jouer la semaine prochaine, mais j’ai quelques semaines de congé.”

Woods a réussi deux birdies dans les quatre premiers trous dimanche, mais n’a pu en ajouter qu’un autre sur les neuf derniers, mélangés à quelques coups perdus. Il a terminé avec un double bogey.