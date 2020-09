Après avoir connu une séquence de six victoires consécutives mercredi à Milwaukee, les Tigers de Detroit revitalisés entament une série de cinq matchs à Minneapolis avec un match double vendredi après-midi contre les Twins du Minnesota.

Le gaucher Matthew Boyd (1-4, 7.27 ERA) débutera le premier match pour les Tigers tandis que le Minnesota contrera avec le droitier Randy Dobnak (5-2, 3,12) dans un match revanche d’un match de lancers qui a eu lieu samedi dernier à Detroit dans un match remporté par les Tigers, 8-2.

C’était la première victoire depuis septembre 2019 pour Boyd, qui a accordé deux points (un mérité), dont un circuit solo de 437 pieds par Nelson Cruz, sur quatre coups sûrs en six manches tout en en retirant six pour passer à 8-6 avec un 4,69. ERA en 20 débuts de carrière contre les Twins. Il a une fiche de 3-5 avec une MPM de 6,02 en neuf départs à Target Field.

Dobnak, qui a une fiche de 1-1 avec une MPM de 4,76 en trois apparitions en carrière et deux départs contre Detroit, a accordé des sommets en carrière pour les points (six) et les coups sûrs (12) tout en marchant deux et en retirant un en 4 1/3 de manches samedi .

Aucune des deux équipes n’a annoncé de partant pour le deuxième match, qui sera la composition d’un match du 28 août qui s’est déroulé au Tiger Stadium. Détroit, qui a balayé trois matchs avec les Twins le week-end dernier, sera l’équipe à domicile pour le concours et la batte deuxième.

Le Minnesota a suivi la première place de Cleveland par 1 1/2 matchs dans l’AL Central en entrant jeudi après avoir remporté les deux derniers matchs de sa série de trois matchs avec les White Sox de Chicago, y compris une victoire de 8-1 mercredi soir.

Miguel Sano a réussi un circuit et doublé le mur au centre droit et Eddie Rosario et Jake Cave ont également marqué pour les Twins, qui ont accueilli le troisième but Josh Donaldson (souche du mollet droit) de la liste des blessés.

Donaldson, qui a signé un contrat d’agent libre de quatre ans et 92 millions de dollars avec le Minnesota en janvier dernier, a fait un simple et a réussi un doublé de deux points dans l’écart au centre droit lors de ses deux premiers battements depuis le 31 juillet et a terminé 2-pour- 5.

Les Twins, qui ont également ramené le défenseur central partant Byron Buxton de la liste des blessés mardi, ont perdu deux partants sur blessure lors de la victoire de mercredi. Le voltigeur droit Max Kepler s’est légèrement resserré à l’aine gauche après avoir terminé troisième sur le double et deuxième but de Donaldson, Luis Arraez, qui avait eu mal au genou, est parti en sixième manche après avoir atteint la base sur une erreur. Marwin Gonzalez a repris Kepler à droite tandis qu’Ehire Adrianza a remplacé Arraez à la deuxième.

“Nous ne savons pas assez pour le moment sur l’un ou l’autre des gars pour dire quoi que ce soit de manière définitive”, a déclaré le manager du Minnesota Rocco Baldelli. «Nous allons attendre de voir avant de pouvoir dire quoi que ce soit d’autre. Pour les deux gars, je pense que ce sont des blessures que nous pouvons gérer et / ou que nous ne les garderons pas longtemps hors du terrain. Je ne vois ni l’un ni l’autre. comme une préoccupation à long terme cette année. “

Détroit, qui, comme le Minnesota, a profité d’une journée de congé jeudi, a pris une avance de 4-0 dans une défaite de 8-5 à Milwaukee mercredi alors que les lanceurs des Tigers se combinaient pour marcher 10 frappeurs et en frapper deux autres.

“Cela fait 12 laissez-passer gratuits”, a déclaré le directeur Ron Gardenhire. “Vous ne gagnez pas beaucoup de matchs de cette façon.”

– Médias au niveau du champ