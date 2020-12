Tigres cria le champion. L’équipe mexicaine a été consacrée dans le tournoi continental après trois finales perdues et a transformé le match en battre le Los Angeles FC 2-1 et se qualifier pour la Coupe du monde des clubs.

Le champion avait Nahuel Guzmán et Guido Pizarro parmi ses partants et a commencé le duel au stade Explora d’Orlando avec une première mi-temps qui l’a laissé tomber grâce au but de l’Uruguayen Diego Rossi.

Mais l’équipe mexicaine n’a pas baissé les bras et atteint l’égalité à 72 minutes grâce à Hugo Ayala. Enfin, six de la fin, André-Pierre Gignac Il a mis les chiffres définitifs pour briser la malédiction qui avait traîné dans les finales de 2016, 2017 et 2019.

“On l’a perdu presque trois fois de suite et je pense que c’est mérité pour l’institution”, a déclaré l’attaquant français après la consécration en plus d’ajouter: “J’ai toujours voulu le gagner même si certains disent que ça n’en vaut pas la peine. Mais ça vaut le coup d’aller à une Coupe du monde des clubs, ça vaut la peine de jouer contre les meilleures équipes de chaque continent et aujourd’hui c’est au tour des Tigres. “

Maintenant, Tigres rejoindra le Bayern Munich, Ulsan Hyundai, Al-Ahly, Auckland City et Al-Duhail, en attendant que le champion de la Copa Libertadores finisse de définir tous les qualifiés pour le tournoi international qui se tiendra en février de l’année prochaine.