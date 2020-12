SPN

MONTERREY – Tigres Femenil a battu Rayadas de Monterrey pour la troisième fois dans une finale de la Liga MX Femenil, après avoir fait match nul 1-1 au total et les avoir vaincus 3-2 aux tirs au but et est ainsi devenu champion du tournoi Guard1anes 2020.

La première finale que ces équipes ont disputée a eu lieu lors de la Clausura 2018, qui a été remportée par les félins, qui ont une fois de plus battu Rayadas lors de la dernière instance de la Clausura 2019 pour être couronnée. Le troisième était inscrit à l’Apertura 2019 et là le championnat s’est rendu à Monterrey.

Les Tigres ont remporté leur troisième titre en Liga MX Femenil. Imago7

L’équipe locale a pris un bon départ dans le match joué au stade universitaire, elle avait l’air insistante contre la cabine des Rayadas, elle avait une domination au milieu de terrain, mais tout y est resté donc le niveau a été maintenu.

Avant cela, Monterrey a réagi et tenté de blesser Desirée Monsiváis, mais pratiquement le gardien Ofelia Solís n’a pas eu de difficultés majeures face à la tentative des visiteurs de faire des dégâts.

Annia Mejía a marqué le but égalisateur à la 93e minute pour envoyer le match aux pénalités. Imago7

Le match a maintenu un rythme acceptable, Rayadas s’est battue pour en profiter et Christina Burkenroad était sur le point de mettre les Rayadas à l’avantage lorsqu’elle a reçu le ballon au bord de la surface, a riposté et le ballon vient de passer d’un côté du but rival. .

Tigres Femenil a tenté d’ouvrir le score et Lizbeth Ovalle était sur le point de le faire avec un but olympique, mais le ballon a touché la barre transversale, pour laquelle l’équipe dirigée par le stratège Héctor Becerra a été sauvée, qui a eu plus de mal, mais ils sont allés au reste avec l’égalisation.

Katty Martínez au match retour de Guard1anes 2020. Imago7

Ceux de l’UANL ont une fois de plus mis leur rival en difficulté lorsque Stephany Mayor a reçu le ballon dans la zone de l’arrière au cadre et à partir de demi-ciseaux il a tenté d’envoyer le ballon aux filets, mais il est resté entre les mains d’Alejandría Godínez.

Le passage des minutes a joué en faveur des Tigres en raison de l’avantage qu’ils avaient sur le tableau de bord mondial face à des visiteurs qui ne savaient pas comment générer des approches devant le but d’Ofelia Solís.

Tigres vs. Rayé. Tour final Guard1anes 2020. Imago7T

Monterrey ne pouvait même pas déranger ceux de l’UANL, qui avaient plus d’options mais manquaient de force et avec cela l’égalité se prolongeait jusqu’à 75 minutes.

Avec une plus grande dynamique qu’un bon football, les Rayadas se sont battues pour l’égalité dans la dernière ligne droite et ont obtenu 1-1 à la 93e minute avec un score d’Annia Mejía, qui a forcé des pénalités dans lesquelles les femmes Tigres ont gagné 3-2. être couronné.

Ofelia Solís a sauvé le dernier tir qui a donné la troisième couronne aux Tigres, pour devenir l’équipe la plus gagnante de la Liga MX Femenil et avoir un avantage de trois contre un sur ses rivales de la ville, Rayadas.